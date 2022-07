F1 | Verstappen: "Sono scappato grazie alla lotta tra le Ferrari"

Anche la seconda Sprint Race della stagione porta la firma di Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull, già in grado di imporsi nella prima garetta dell’anno ad Imola, è riuscito a confermare la prima posizione di partenza anche in vista della corsa di domani grazie ad un successo mai messo in discussione.

Il merito di questo successo va suddiviso, però, tra la Red Bull RB18 ed i due piloti della Ferrari. Se da un lato, infatti, l’ultima creatura realizzata dal team di Milton Keynes si sta confermando la monoposto di riferimento in griglia, dall’altro il duello durissimo tra Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. nei giri iniziali ha consentito a Verstappen di prendere il largo e gestire un margine di sicurezza fino alla fine.

A dare conferma di questa visione è stato lo stesso Max a fine gara. Una volta indossata la medaglia riservata al vincitore della Sprint Race, il campione del mondo, accolto da un pubblico orange in delirio, ha sottolineato come il passo gara di Red Bull e Ferrari fosse identico e soltanto la lotta tra il monegasco e lo spagnolo gli ha consentito di prendere il largo agevolmente.

“È stata una gara discreta, avevo un buon passo all’inizio ma poi il ritmo era molto simile a quello delle Ferrari. Ad ogni modo è stata una gara divertente e le Sprint Race dovrebbero essere sempre così avendo la possibilità di spingere dall’inizio alla fine”.

“Nei primi giri Charles e Carlos hanno lottato tra di loro ed io sono riuscito a staccarmi un po', ma il nostro passo era simile” ha affermato un Verstappen che con il successo odierno ha guadagnato un punto in classifica su Leclerc portando il suo attuale vantaggio a +44.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, e il resto delle auto della Sprint race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nonostante oggi sia riuscito a gestire tutto senza particolari problemi, Verstappen non vuole dormire sugli allori. Il pilota della Red Bull si è detto certo che domani la situazione potrebbe cambiare e sarà fondamentale adottare la strategia corretta.

“Domani mi aspetto una gara interessante ed una lotta interessante. La corsa sarà molto più lunga e diventerà complicato per le gomme”.

Prima di congedarsi, Max ha voluto rendere il giusto merito agli uomini del team sottolineando la bontà del progetto RB18.

“La macchina va bene, ci sono alcune cose da ottimizzare ma nel complesso anche questo weekend siamo molto competitivi”.