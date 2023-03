F1 | Verstappen: "Sono piacevolmente sorpreso di essere in pole"

Il 2023 è iniziato come si era concluso il 2022, con Max Verstappen in pole position con un tempo di 1:29.708 e una prima fila targata tutta Red Bull. Dopo le difficoltà di bilanciamento riscontrate al venerdì, in cui l'olandese non si era detto completamente soddisfatto della monoposto, il team ha lavorato sodo in nottata per indirizzare nuovamente la vettura nella giusta direzione, concretizzata con la pole in qualifica.

"Non è stato un inizio di weekend semplice ieri, non ero riuscito a trovare il ritmo, ma fortunatamente in qualifica siamo riusciti a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle ed essere in pole", ha spiegato il due volte campione del mondo a caldo nel post-qualifica.

"In realtà sono rimasto positivamente sorpreso di essere in pole dopo le difficoltà che ho avuto nelle prove. Quindi questo è positivo e di solito la nostra macchina in gara è migliore. Quindi vediamo", ha aggiunto Verstappen, sottolineando come la RB19 sia durante i test che le libere del venerdì abbia mostrato un ottimo passo sulla lunga distanza.

Verstappen ha centrato il tempo record in tutti e tre i settori, anche in quell'intertempo centrale in cui, nel primo tentativo, Leclerc era stato in grado di dargli del filo da torcere, ottenendo un crono molto simile. Tuttavia, il monegasco ha poi scelto di non scendere in pista per il secondo tentativo, preferendo risparmiare un set di soft per la gara.

Al suo fianco in prima prenderà il via il compagno di squadra, Sergio Perez, staccato di circa un decimo e mezzo, a dimostrazione di come la RB19 sia partita con il piede giusto: "Avere una vettura così forte, anche con Sergio qui davanti, è fantastico per tutto il team. Non vedo l'ora che arrivi domani."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nonostante le modifiche al fondo introdotte dalla FIA per il 2023 con l'obiettivo di ridurre il porpoising, grazie agli aggiornamenti, la riduzione del peso e alle nuove gomme Pirelli, Verstappen è riuscito ad abbassare il proprio tempo ottenuto nel 2022 di quasi un secondo.

"Penso che, rispetto allo scorso anno, tutti sono più consapevoli di cosa fare con la vettura, quindi è stato un inizio più semplice. Nonostante le modifiche [introdotte dalla FIA al fondo] che hanno rallentato un po' le vetture, siamo più veloci, è fantastico. E durante l'anno vedremo che tutti miglioreranno ancora le prestazioni e questo è l'aspetto più bello della Formula 1."