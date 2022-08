F1 | Verstappen: "Sono fiducioso di poter rimontare"

Al termine di questo venerdì di Spa-Francorchamps c’è già una certezza. Sia Charles Leclerc che Max Verstappen non scatteranno dalla pole position domenica.

Il pilota della Ferrari e quello della Red Bull, infatti, saranno costretti a prendere il via dal fondo dello schieramento a causa delle penalità rimediate per la sostituzione delle rispettive power unit.

Sulla vettura del monegasco sarà presente il quinto motore e il nuovo sistema ibrido evoluto, mentre su quella del campione del mondo la Red Bull ha deciso di sostituire tutte le componenti installando un nuovo motore termico, ma anche nuovi turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia e centralina.

Considerando come anche Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas e Mick Schumacher saranno penalizzati per le stesse ragioni, sarà interessante capire dove si posizionerà in griglia Verstappen al termine delle qualifiche.

Nonostante questo handicap, Max non è sembrato particolarmente preoccupato dal dover affrontare l’ennesima gara in rimonta dopo quella conclusa in prima posizione in Ungheria.

“No, il mio approccio al weekend non è cambiato troppo. Abbiamo cercato di trovare l’assetto migliore possibile e sin da subito la vettura ha funzionato molto bene. Ci sono piccoli accorgimenti che dobbiamo effettuare per trovare un bilanciamento migliore, ma sin dai primi giri sono stato contento del feeling con la vettura”.

La consapevolezza degli 80 punti di vantaggio su Leclerc consentono a Verstappen di affrontare senza troppe preoccupazioni il Gran Premio del Belgio, ma l’olandese ha messo subito in chiaro l’obiettivo di domenica.

“Sono fiducioso di poter rimontare. Dobbiamo farlo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se dal lato del box di Verstappen si respira fiducia, lo stesso non si può dire da quello di Perez. Il messicano dovrà necessariamente prendere le redini del team questo weekend ma, come accade ormai da parecchi appuntamenti, Sergio ha faticato nel trovare immediatamente il giusto feeling con la RB18.

“Abbiamo avuto parecchia sfortuna con le condizioni perché siamo usciti in pista nel momento sbagliato con le gomme soft. La pista era troppo umida ed in queste condizioni è difficile imparare qualcosa dalla vettura”.

“Non ho trovato un gran ritmo sia per via delle condizioni che per un problema all’ala posteriore che mi ha costretto ad una sosta ulteriore”.

Perez ha poi ammesso candidamente come questa sera sarà impegnato in un briefing approfondito con i suoi ingegneri per trovare il bandolo della matassa.

“Vediamo cosa riusciremo a tirare fuori al termine di questa sessione. Sembriamo abbastanza competitivi, ma dobbiamo cercare di azzeccare tutto nel lavoro di stasera”.