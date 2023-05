F1 | Verstappen: "Sfortuna con SC, ma non contento del bilanciamento"

Doppio podio ma senza sorriso. Max Verstappen lascia l’Azerbaijan con un terzo e un secondo posto ottenuti rispettivamente nella sprint e nella gara principale della domenica, un bottino che non può lasciare del tutto soddisfatto il campione del mondo che ha come obiettivo sempre la vittoria.

In realtà, l’olandese aveva conquistato la testa della corsa superando dopo pochi giri Charles Leclerc, il quale era partito dalla pole position. Il portacolori della Red Bull ha poi dovuto cedere la prima posizione nell’ambito del pit stop, avvenuto poco prima dell’entrata in pista della Safety Car.

Un episodio difficile da leggere, perché nel momento in cui De Vries era andato a muro facendo uscire le bandiere gialle, Verstappen in realtà non era ancora giunto in curva quindici, motivo per il quale la Red Bull sembrava avere il tempo per reagire decidendo di non richiamare il proprio pilota. È possibile che il team abbia cercato di anticipare la sosta sperando che la vettura di sicurezza entrasse da lì a breve, ma ciò è costato a Verstappen la testa della corsa e anche la miglior chance di centrare il successo.

“Credo che l’entrata della Safety Car sia stata un po' sfortunata, poi ho dovuto spingere di nuovo, ho cercato di stare molto vicino per cercare di entrare nel DRS. Ma credo che le gomme si stessero surriscaldando un po' per questo motivo, cercando di seguire”, ha spiegato Verstappen, il quale ha aggiunto di aver fatto fatica a rimanere a lungo nella scia dell’altra RB19, soffrendo l’aria sporca.

“Ma anche il bilanciamento, facevo fatica a essere davvero costante. Non ero molto contento del bilanciamento, ho cercato di provare a sistemare alcune cose sul volante per provare a trovare un miglior comportamento in frenata e a centro curva".

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° posizione, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2° posizione Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Una volta risolto, direi che gli ultimi 10 giri sono stati di nuovo buoni, ma solo un po' troppo tardi. Ma credo che nel corso della gara si siano imparate molte cose. E naturalmente, alla fine della giornata, si tratta di un buon risultato di squadra".

Per quanto siamo solo all’inizio del mondiale, Perez si è riavvicinato in classifica portandosi a sole sei lunghezze di distanza. Il messicano ci crede ed è sicuro di poter lottare per il mondiale, mentre Verstappen predica calma, sapendo che ogni gara fa storia a sé: “Sappiamo che la stagione è molto lunga. E come ho detto, ho imparato ancora molte cose: Baku è molto diversa da Miami e Miami sarà di nuovo molto diversa dalle altre piste in cui andremo. Ma sì, si continua a imparare. Non si può essere sempre perfetti. Penso che ci siano sempre giorni in cui si può imparare”, ha aggiunto il campione del mondo in carica.