F1 | Verstappen sereno: "Altri hanno cercato il tempo, noi no"

Per Max Verstappen è arrivato solo un sesto posto nella prima giornata di libere in Bahrain, staccato di quasi mezzo secondo dalla vetta, da quel miglior tempo registrato da Lewis Hamilton con la Mercedes. Tuttavia, l’olandese si è detto comunque sereno e non preoccupato per il crono registrato oggi, così come per il passivo dal sette volte campione del mondo.

Sin dall’inizio del primo turno, il portacolori della Red Bull si è lamentato sia di diversi problemi legati al cambio, aspetto che già nella passata stagione gli aveva creato qualche fastidio alla guida, che di un leggero sottosterzo in certe curve, per cui è intervenuto modificando l’incidenza dell’ala e modificando poi il setup per il pomeriggio.

Nel complesso, tuttavia, Verstappen crede che il team non abbia ancora trovato la finestra ideale di funzionamento della RB20, quello che i piloti definiscono “sweet spot”, seppur non vi sia molto lontano. Il lavoro in nottata sarà quindi fondamentale per fare un passo in avanti nella giornata di domani, quando si inizierà a fare sul serio.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Non è andata male, penso che siamo tutti vicini. Probabilmente qualcun altro sta già usando mappature più potenti in termini di velocità di punta, ma noi ci concentriamo su noi stessi”, ha raccontato Verstappen al termine delle libere, sottolineando come gli avversari probabilmente abbiano incrementato le performance della Power Unit già durante la seconda sessione di prove libere.

“Oggi abbiamo incontrato qualche problema di bilanciamento dall’anteriore al posteriore, ma nulla di particolarmente grande, si tratta solo di trovare la finestra migliore, in particolare qui con un asfalto così ruvido. Quando trovi quella finestra ideale, inizi a guadagnare tanto tempo, quindi cercheremo di trovare quella finestra per domani”.

Proprio su questo punto, Verstappen ha spiegato che, al di là del fatto che altri abbiano usato mappature più aggressive, si aspetta che, quantomeno sul giro secco, il gruppo sia piuttosto compatto: “Non tutti lo hanno fatto [alzare le mappature della Power Unit], ma alcuni sicuramente sì. Non sono preoccupato dal gap dalla prima posizione, ma saremo tutti vicini in qualifica, sarà divertente. Sul long run ero felice, ma ci sono ancora un paio di cose che possiamo fare meglio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Informazioni più incoraggianti e chiare sono arrivate, invece, dalla simulazione gara conclusa con la soft nell’ultima parte delle prove libere, dove è stato l’unico a girare costantemente sotto il passo del minuto e 37: chiaramente è difficile sapere i carichi di benzina usati, per quanto Red Bull negli anni passati raramente girasse più scarica degli altri, ma i riferimenti sono estremamnte positivi, sia in termini di degrado che dal punto di vista del cronometro.

Una conferma di quanto già si era visto nei long run durante i test, dove Verstappen si era confermato particolarmente veloce e convincente: “Non siamo distante da quella finestra, si tratta solo di centrarla. Mi sono sentito un po’ più a mio agio con la vettura, ma alla fine della giornata ti vuoi anche concentrare sui long run, dove la monoposto deve funzionare bene. Chiaramente la qualifica è importante, ma dobbiamo assicurarci che la vettura sia in una buona finestra per la gara”, ha poi aggiunto l’olandese.