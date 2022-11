F1 | Verstappen: "Sarà dura replicare questa stagione"

Il weekend conclusivo della stagione, andato in scena sul tracciato di Abu Dhabi, ha rappresentato fedelmente la fotografia di questa stagione.

La Red Bull e Max Verstappen hanno letteralmente dominato in gara con l’olandese che, dopo essere scattato indisturbato dalla pole, ha sempre mantenuto il comando per poi conquistare la vittoria numero 15 del 2022.

Il due volte iridato ha concluso in modo impeccabile una stagione decisamente meno sofferta rispetto a quella del 2021. L’inizio di campionato non è forse andato come sperato, ma da metà stagione in poi Max e la Red Bull hanno messo la freccia annichilendo la concorrenza.

Ad Abu Dhabi Verstappen è stato inquadrato raramente dalla regia internazionale maggiormente impegnata a capire chi tra Charles Leclerc e Sergio Perez avrebbe conquistato il secondo posto in classifica piloti.

Max ha adottato una strategia ad una sosta cercando di non stressare eccessivamente le coperture hard della Pirelli dopo aver effettuato il pit al ventesimo giro e la scelta si è rivelata vincente.

“È stata una bella gara tutta incentrata sulla gestione gomme” ha dichiarato un Verstappen visibilmente soddisfatto una volta giunto sul rettilineo principale dopo aver deliziato il pubblico con i donuts di rito.

“Ci siamo presi cura delle medie e poi con le dure abbiamo badato a gestire fino all’ultimo giro. È incredibile riuscire a vincere daccapo qui”.

I fuochi d'artificio illuminano il circuito mentre Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1° posizione, conquista la vittoria Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen ricorderà a lungo questa stagione. Se il 2021 è stato vissuto ad alta tensione, per poi concludersi con una gara che a molti ha lasciato l’amaro in bocca, quest’anno Max ha fatto vedere una crescita ulteriore ed una fame di vittorie accresciuta.

Pochissime sono state le sbavature sue e del team ed una volta messa a punto una RB18 ancora acerba ad inizio stagione è iniziato un vero e proprio dominio che preoccupa gli avversari in ottica 2023.

“È stato piacevole lavorare con il team a raggiungere un risultato del genere. Sarà dura replicare qualcosa di simile, ma quanto fatto quest’anno ci dà la motivazione per cercare di fare altrettanto bene nel 2023”.