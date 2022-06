F1 | Verstappen: "Salary cap? Sbagliato e penalizzerebbe i giovani"

Un potenziale tetto salariale di 30 milioni di dollari per i due piloti di una squadra di Formula 1 è in discussione da tempo, anche se finora non è stato raggiunto alcun accordo sulla sua attuazione.

Inoltre, non è chiaro quale sarebbe l'impatto su coloro che hanno contratti a lungo termine, in particolare Max Verstappen, il cui contratto con la Red Bull Racing si estende fino al 2028.

Interrogato sulla prospettiva dell'introduzione di un tetto massimo, Verstappen ha sottolineato che non ha senso in un momento in cui lo sport è in un ottimo stato di salute e i team generano buone entrate sia dalle sponsorizzazioni che dal montepremi della F1.

"È ancora tutto un po' vago, no?", ha detto quando gli è stato chiesto di introdurre un tetto massimo. "Credo che nessuno sappia davvero dove si andrà a parare".

"Ma dal mio punto di vista è completamente sbagliato, perché credo che al momento la F1 stia diventando sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più, compresi i team e la FOM. Tutti ne stanno beneficiando".

"Quindi perché si dovrebbe imporre un tetto ai piloti, alle persone che portano avanti lo spettacolo e mettono a rischio la loro vita? Perché è così, alla fine. Quindi, per me, è completamente sbagliato".

Verstappen ha sottolineato inoltre che gli imprenditori o i manager potrebbero essere riluttanti ad investire nei giovani talenti se sanno che i potenziali ritorni a lungo termine saranno ridotti.

"In tutte le categorie minori, se vedete quanti di questi piloti hanno uno sponsor o un finanziatore, che alla fine avrà una certa percentuale del loro potenziale reddito in F1 o altro, penso che questo limiterà molto la cosa, perché non avranno mai il loro ritorno sul denaro investito".

"Inoltre, se si pone un tetto massimo, anche tutte le categorie minori ne risentiranno. E non credo che questo sia auspicabile".

Lando Norris, che ha un contratto a lungo termine con la McLaren, si è detto d'accordo sul fatto che possa esserci un impatto sugli investimenti sui giovani piloti.

"Credo che le sue parole siano corrette", ha detto Norris. "Soprattutto per quanto riguarda gli investimenti sui giovani piloti. È già abbastanza difficile entrare in F1".

"Quindi, non appena si dispone di un sostegno o di un investitore come pilota, è ovvio che a un certo punto questi vorranno riavere indietro i loro soldi, e si dovrà fare in modo che ciò avvenga".

"E se viene imposto un tetto massimo, e così via, sarà molto più difficile o interesserà molto meno alle persone investire sui giovani piloti e investire su persone che hanno la possibilità di arrivare in F1. Quindi credo che questo sia uno dei punti principali".