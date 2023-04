F1 | Verstappen: "Russell ha rischiato troppo, bravo a creare scuse"

Non è stata la giornata più serena del mondiale per Max Verstappen, terzo sul traguardo dopo aver preso il via dalla medesima posizione. Tra la partenza e l’arrivo, tuttavia, si è inserita una gara dove non sono mancati i contatti, in particolare con George Russell subito dopo lo spegnimento dei semafori in curva 2 e 3.

Un contatto che ha fatto innervosire l’olandese, non solo per la manovra in sé, ma anche perché la RB19 del campione del mondo ha riportato dei danni al fondo e alla fiancata sinistra. Nonostante i problemi tecnici, alla ripartenza Verstappen è stato in grado di recuperare la posizione sul britannico della Mercedes, ritornando così al terzo posto.

Da quel momento in poi, il portacolori della Red Bull non è mai stato davvero nella posizione di poter attaccare Charles Leclerc per il secondo gradino del podio, nemmeno quando quest’ultimo ha iniziato ad alzare i tempi girando sopra il minuto e quarantacinque.

Una gara che, dopo il contatto, si è quindi confermata senza particolari emozioni, quantomeno fino al Parc Fermé, dove Verstappen non ha esitato a mostrare la propria frustrazione per quanto successo a inizio gara. Spiegando l’accaduto, Russell aveva cercato di giustificarsi sostenendo di aver accusato una carenza di grip. Un acceso scambio di battute a cui, a sua volta, Verstappen ha risposto: “Amico, tutti noi non ne avevamo [di grip]. Dobbiamo tutti lasciare un po' di spazio. La prossima volta aspettati lo stesso”.

Quando successivamente, durante le classiche interviste post-gara, è stato chiesto al terzo classificato se fosse riuscito a chiarirsi con Russell sulla dinamica del contatto, il campione del mondo in carica ha risposto: "Non è stato chiarito... Non capisco perché debba rischiare così tanto al primo giro”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Non capisco perché si debba prendere così tanti rischi nel primo giro. È andato in sottosterzo contro la mia fiancata, creando un buco nella mia fiancata. Tutti avevamo le gomme fredde, era facile arrivare al bloccaggio”.

Riferendosi alle spiegazioni di Russell, il quale ha proprio usato la questione della carenza di grip come pretesto da cui è scaturito il contatto, Verstappen ha detto: "Nel suo bel modo di spiegare "Ah amico, sono arrivato al bloccaggio, guarda l’onboard’... non ha senso. Ma va bene così, siamo comunque arrivati in terza posizione, abbiamo ottenuto dei buoni punti, ma è quello che è".

Durante un’altra sessione di interviste, Verstappen ha poi aggiunto: “Chiaramente la mia partenza non è stata ottima, ma eravamo ancora in seconda posizione approcciandoci a curva 2. Pensavo di aver lasciato abbastanza spazio all’interno, altrimenti saremmo andati entrambi a muro, ma all’improvviso sono stato toccato proprio nel momento in cui stavo per andare sull’acceleratore”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Chiaramente all’inizio non sapevo il danno sulla mia vettura, ma poi quando sono sceso ho visto il danno, in un’area molto critica della vettura. Non è l’ideale, ma alla fine siamo riusciti a concludere comunque in terza posizione”, ha spiegato Verstappen ritenendosi comunque soddisfatto della terza posizione date le circostanze.

“È molto bravo a spiegare e creare scuse, tutti avevano gomme fredde. Non ho rischiato nulla, gli ho dato abbastanza spazio perché sapevo che ci saremmo affiancati, ma i due devono collaborare per fare la curva e, chiaramente, lui non lo ha fatto”, ha aggiunto Verstappen, abbozzando un sorriso nel momento in cui gli erano state riportare le parole di Russell sul fatto che l’incidente fosse stato causato dalle gomme fredde.