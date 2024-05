F1 | Verstappen: "Red Bull senza Newey? Nulla di drammatico!"

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Max Verstappen era consapevole che l’argomento del giovedì di Miami sarebbe stato l’addio di Adrian Newey ed, ovviamente, non si è fatto trovare impreparato, dribblando domande e lanciando messaggi con una padronanza da veterano.

“Avrei preferito che Adrian rimanesse nella squadra”, ha subito sottolineato Verstappen, facendo poi seguire una lista di “ma” molto articolata. “So che vista dall'esterno la partenza di Adrian può sembrare una notizia drammatica, ma conoscendo la struttura della squadra credo che non ci sarà nulla di drammatico”. Verstappen ha indubbiamente reso omaggio a tutto il percorso di Newey, riconoscendone doti uniche, ma ha lanciato un messaggio neanche tanto sottotraccia, ovvero che nel corso del tempo il contributo di ‘Genius’ in termini di peso sia progressivamente calato.

“Adrian è stato incredibilmente importante nella storia della Red Bull – ha spiegato Max – ma nel tempo il suo ruolo è un po' cambiato, non dico che non stesse facendo nulla, ma il suo ruolo si è evoluto. Negli anni molte persone con grandi capacità sono entrate nel team rafforzando l’intero organigramma. Ovviamente avrei preferito che Adrian restasse, è una persona molto brillante, molto intelligente, quando gli parli della macchina è capace di immaginare sé stesso alla guida. Ma ho molta fiducia nelle capacità del nostro gruppo tecnico e credo che anche senza Adrian continuerà ad essere molto, molto forte. Lo hanno dimostrato negli ultimi anni con la competitività che abbiamo raggiunto”.

Adrian Newey, in uscita dalla Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

Verstappen è come sempre lineare nella sua visione. “Convincerlo a restare? Se una persona come Adrian, che ha dato tantissimo a questa squadra, mi dice che vuole cercare una sfida diversa, va rispettato. Se dopo così tanti anni ad un certo punto dici basta, voglio fare qualcos’altro, per come la vedo io va bene lo stesso. Avremmo preferito che restasse, ma gli ho scritto che se sente che sia il momento di andare, è giusto che lo faccia. C’è un grande rispetto”.

Ovviamente a Verstappen è stato chiesto se ci sono novità in merito al suo futuro, e la risposta è stata la solita (“Il mio futuro è all'interno della Red Bull, in questo momento”), lasciando sempre uno spiraglio aperto nella direzione di una decisione che sarebbe clamorosa. Poi, subito dopo, ha lanciato segnali di grande fiducia nei confronti della squadra.

“La partenza di Adrian alla fine potrebbe non essere così negativa – ha spiegato – nulla contro Adrian, ovviamente, ma a volte anche in altri sport vediamo che quando in un team si crea uno spazio, può diventare un’opportunità per promuovere giovani talenti. Credo che non ci sarà mai un altro Adrian, ma allo stesso tempo sarebbe noioso se tutti fossero come lui”.

Verstappen ha concluso rispondendo alle domande in merito alla presunta offerta da 150 milioni che la Mercedes gli avrebbe presentato come ultima chance per poterlo avere con sé.

“Mettiamola così – ha risposto Max sorridendo – anche se fossero davvero 150 milioni, non sarebbe comunque l’offerta finanziaria a condizionare la mia scelta, sono già contento con quanto guadagno oggi. Per me è una questione di prestazioni, mi conosco, se mi ritrovassi a guidare costantemente per la sesta posizione alla fine non sarei contento. Per quanto mi riguarda è sempre una questione di prestazioni, lo sanno tutti e lo sa anche Toto”.