F1 | Verstappen: "Red Bull inguidabile, altro che rimonta!"

La Red Bull temeva Singapore e la squadra di Milton Keynes ha visto concretizzarsi i fantasmi a Marina Bay. La RB19, la monoposto imbattibile nelle prime quattordici gare del mondiale, sulle strade cittadine di Marina Bay, era una macchina difficile da guidare, complicata da mettere a punto.

Max Verstappen è rimasto fuori dalla Q3: non succedeva dal GP del Canada 2019 senza problemi tecnici, e le due Red Bull entrambe fuori dalla Top 10 bisogna tornare al GP della Russia del 2018. È evidente che qualcosa non ha funzionato sulle RB19 e difficilmente potrà essere messo a posto in vista della gara di domani.

Il campione del mondo ride sardonicamente, prendendo atto della situazione, ma non fa polemiche: “Sapevo che sarebbe stata dura lottare per la pole, ma un risultato come questo non me lo aspettavo. Se ci aggiungiamo che abbiamo avuto molte difficoltà durante tutto il weekend non sono troppo sorpreso – ammette Max – alla conclusione della FP3 non eravamo messi così male, ma poi abbiamo provato a fare delle modifiche sulla macchina per le qualifiche, cambiando il setup della vettura che l’hanno resa di nuovo inguidabile. La vettura strisciava il fondo sull’asfalto in staccata per cui le ruote anteriori perdevano aderenza”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, ha uno sguardo preoccupato: la RB19 non funziona a Singapore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La guidabilità è sempre stata una forza della Red Bull in questa stagione…

“Come ho detto in radio, è stata un'esperienza scioccante perché ho dovuto guidare una macchina che non aveva grip nemmeno a bassa velocità: eravamo senza velocità, senza trazione. Così è davvero difficile guidare.”

In Arabia Saudita avevi fatto una bella rimonta dalla 15esima piazza…

“Non sarà il caso qui – prosegue Verstappen – ci troviamo in una condizione difficile, perché il degrado gomme non sarà importante. Domani sarà un pomeriggio lungo e difficile”.

Oltre a dover fare i conti con una Red Bull che non funziona, Max è sotto investigazione per tre impiding: oltre a quello “collettivo” alla fine della Q2, l’arancione potrebbe essere penalizzato dal collegio dei commissari sportivi per aver bloccato i piloti all’uscita del semaforo dei box dopo il botto di Stroll e per il palese impedimento a Yuki Tsunoda…

“Volevo guadagnare un po’ di spazio sulle macchine che erano già in pista e ho aspettato un po’ – chiude Verstappen – perché dovevo provare a scaldare le gomme che non andavano in temperatura. Andrò a parlare con gli steward. Ma in un weekend così complicato cambierà poco partire 11esimo, 15esimo oppure ultimo. Dobbiamo capire come mai siamo andati così male in tutto il weekend per vedere in che modo si potrà portare a casa un paio di punti…”.