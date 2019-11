Verstappen provocatore è un burattino nelle mani di Horner?

Posso dichiarare, senza parlare male di Garibaldi, che offendere il “verstappenismo” e ledere il sentire di molti che quasi lo idolatrano su tutta la linea, che Max Verstappen ha rotto le scatole?

Prima se la prende con Lewis Hamilton, adesso mette nel mirino la Ferrari, trasformando sensazioni - e fin qui siamo nel legittimo - in certezze e affermazioni esaustive, salvo non corredare il tutto con uno straccio di prova: basta!

A Max tutti riconoscono personalità, carattere, durezza, probabilmente – aggiungo io – anche una bella dose di cinismo: sotto questo aspetto è perfino più “completo” di un Michael Schumacher, che certo non era né un santo, né un tipo facile.

Ma adesso l’Olandese Volante sta esagerando e l’impressione è che sia un personaggio tenuto faticosamente al guinzaglio sia come pilota sia come esternatore. Se molli un attimo il controllo, in pista ti combinerà di sicuro qualcosa mentre adesso impariamo che mister Precocità, all’alba dei suoi splendidi vent’anni, è diventato pure un provocatore.

Sembra Provolino, il noto pupazzo-burattino ideato anni e anni fa da Paul Campani e da Raffaele Pisu che, tramite la voce in esterno di Oreste Lionello, parlava a ruota libera.

Forse nel caso di Verstappen la voce reale è quella di Christian Horner, che ovviamente deve badare al politicamente corretto e certe cose non le può dire…

Comunque credo anche che, nella sacrosanta libertà di pensiero, chi si esprime in un certo modo debba poi produrre prove a sostegno delle tesi. E se non lo fa, deve essere sanzionato. E’ giunto il momento che la F1 si attrezzi per definire un’etichetta comportamentale.