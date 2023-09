F1 | Verstappen: "Poteva andare meglio, dobbiamo lavorare sul set-up"

In maniera quasi inusuale data la sua prima parte di stagione, Max Verstappen ha concluso la prima giornata di prove in pista a Monza con un quinto posto, a oltre due decimi e mezzo dalla vetta che risponde al nome di Carlos Sainz con la Ferrari.

Tuttavia, il tempo sul cronometro non è tutto, perché l’olandese ha trovato del traffico nel corso del suo miglior giro durante la seconda sessione, venendo disturbato nella percorrenza delle due Lesmo. Verstappen avrebbe voluto effettuare un altro tentativo per comprendere al meglio i limiti e il comportamento della vettura, ma il team ha preferito rientrare e passare direttamente alle simulazioni con alto carburante a bordo, considerando anche la necessità di risparmiare set di pneumatici a causa della differente allocazione prevista per questo weekend.

Tra FP1 e FP2, il portacolori della Red Bull ha testato anche due differenti configurazioni aerodinamiche: più carica nel primo pomeriggio, più scarica nella seconda sessione, allineandosi su quella già testata da Perez. Al netto del risultato, Verstappen è convinto che il team debba migliorare alcune piccole cose dal punto di vista del set-up, sia nelle curve lente che in quelle veloci. Ad esempio, infatti, in FP1 aveva riscontrato un eccessivo uso dei freni posteriori nella prima chicane che andavano ad ostacolare l’inserimento e la preparazione di curva due.

La configurazione più scarica testata da Verstappen in FP2 Photo by: Giorgio Piola

“Abbiamo provato diverse configurazioni aerodinamiche per capire in che direzione andare. Alle volte può non essere semplice a Monza. Dal mio punto di vista, avrebbe potuto andare un pochino meglio, dobbiamo ancora perfezionare qualcosa sia nelle curve a bassa velocità che in quelle più rapide. Ma ho fiducia che ci arriveremo, dobbiamo lavorare su alcune cose”, ha raccontato Verstappen.

“Nel secondo settore ho trovato del traffico, mentre nella simulazione gara abbiamo completato pochi giri, quindi è difficile avere un’idea precisa, ma alla fine è così per tutti. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Inoltre, molti girano con mappature meno spinte. Da parte nostra, sicuramente possiamo fare un lavoro migliore, ma non è la fine del mondo”, ha aggiunto l’olandese.

Più soddisfatto Sergio Perez, che ha definito il suo venerdì come uno dei migliori della stagione, nonostante durante le simulazioni gara abbia commesso un errore che lo ha portato a toccare le barriere alla Parabolica, costringendo così la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Al di là dei danni riportati, il messicano non ha comunque perso particolari opportunità rispetto ai propri rivali, perché la neutralizzazione ha fatto sì che i piloti avessero solamente pochi minuti per rientrare in pista sul finale, non abbastanza per ricavare qualche informazione significativa.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Sono andato in sottosterzo in uscita e ho provato a tenerla in pista. Pensavo di avere la vettura sotto controllo, ma appena ho toccato la ghiaia era finita. I danni non sembrano particolarmente gravi, solo piccole cose e alla fine non abbiamo perso molto, solo due giri sul finale. L’aspetto positivo è che la vettura si sta comportando bene, mi sento bene e credo che siamo in una buona posizione per il resto del weekend. Credo che sia stato davvero un buon venerdì per noi”, ha detto Perez.

“Sono fiducioso per il resto del weekend. Abbiamo lavorato duramente, abbiamo fatto alcuni passi in avanti con la vettura, speriamo di poter fare bene anche domani e domenica”.