F1 | Verstappen: "Pole un po' inaspettata. Fiducia per la gara"

Al termine delle prove libere di ieri, Max Verstappen si era detto poco preoccupato per la classifica di fine FP2, consapevole non solo che la vettura avesse ancora margine in termini di potenziale, ma anche che determinati avversari stessero girando con mappature più aggressive, come i motorizzati Mercedes.

Ventiquattro ore dopo, la classifica racconta una realtà che vede proprio l’olandese in testa al tabellone dei tempi, avendo concluso il proprio miglior giro con un crono di 1:29.421. Indubbiamente la scia nel primo settore agguantata abilmente sfruttando il posizionamento di Oscar Piastri ha giocato un suo ruolo, non tanto nel raggiungimento delle massime velocità di punta, molto simili a quelle del primo tentativo senza nessuno davanti, bensì nella progressione verso la prima curva.

Un vantaggio che gli ha permesso di togliere circa un decimo e mezzo rispetto al run registrato a inizio Q3, abbastanza per segnare nuovamente il record nel primo settore della manche conclusiva. Riuscire a mettere insieme il giro, con un vento così forte salito negli ultimi giorni rispetto ai test, non è stata una sfida semplice, come dimostrato anche da Charles Leclerc, che non è stato in grado di ripetere il suo miglior crono nel secondo parziale, aspetto che gli avrebbe permesso di lottare per la pole.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“La pista aveva tanto grip, ma con il vento degli ultimi due giorni è stato difficile mettere insieme il giro. È stato lo stesso in qualifica, rispetto alla Q1 e Q2 fai progressi perché anche la pista migliora, ma riuscire ad estrarre tutto in Q3 non è stato semplice. Sono felice di essere in pole, comunque. Ad essere onesto è stato un pochino inaspettato, ma in qualifica la vettura si è comportata bene”, ha spiegato il pilota di Hasselt.

Alla fine della giornata di ieri, Verstappen aveva sottolineato come il segreto era trovare miglioramenti mirati a livello di setup, cercare quella finestra ideale in termini di bilanciamento. Durante il weekend Red Bull è riuscita a fare progressi da questo punto di vista, ma il forte vento di oggi ha reso il tutto ancor più complicato.

“Come dicevamo ieri, si tratta di fare fine tuning su piccole cose sulla vettura per provare a trovare il miglior bilanciamento, anche se con il vento di oggi non è stato possibile. Ma penso che siamo andati nella giusta direzione oggi, potevamo spingere un pochino di più la macchina e abbiamo fatto un passo in avanti in qualifica”, ha aggiunto il portacolori della squadra di Milton Keynes.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il passo mostrato giovedì nelle seconde libere è assolutamente da riferimento, tanto da essere l’unico a girare costantemente sotto il minuto e 37 secondi. Partire dalla pole garantirà anche un vantaggio in termini di posizionamento perché, a meno di episodi particolari allo start, potrà esprimere sin dalle prime battute il suo ritmo senza rimanere nella scia sporca degli avversari.

Alle sue spalle partiranno Charles Leclerc e George Russell, con quest’ultimo detentore del miglior passo dopo le due Red Bull. Tuttavia, con una griglia così compatta sarà fondamentale anche riuscire a rimanere il meno possibile nel traffico.

“Penso che anche in gara saremo vicini. Chiaramente il nostro passo era buono, il che è molto importante, ma vediamo domani. Sono fiducioso che possiamo fare una buona gara”, ha aggiunto Verstappen.