F1 | Verstappen, Perez e Sainz si uniscono ai piloti in penalità

Due settimane dopo aver adottato una power unit completamente nuova in Belgio, la Red Bull ha deciso di aggiungere una nuova unità termica al parco motori di Max Verstappen, incorrendo in una penalità di cinque posizioni per il Gran Premio d'Italia di domenica.

Monza è considerata un'occasione privilegiata per introdurre nuove power unit e scontare una penalità in griglia, poiché i suoi lunghi rettilinei dovrebbero rendere la risalita in classifica molto più facile rispetto alle prossime gare a Singapore ed in Giappone. Pertanto, Verstappen aggiungerà un quinto motore fresco e subirà una penalizzazione minima.

Come ampiamente previsto, anche il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, ha installato un nuovo motore V6. Poiché è la prima volta che Perez supera il limite di tre unità termiche, subirà una penalità di 10 posizioni in griglia. Perez ha anche montato il suo quarto cambio, rimanendo comunque entro i limiti regolamentari.

Venerdì è stato anche rivelato che il pilota della Ferrari Carlos Sainz prenderà un nuovo accumulatore di energia, una MGU-K e un cambio, elementi che sommati gli costeranno 15 posizioni sulla griglia. Successivamente, prima della seconda sessione di prove libere, gli uomini del Cavallino hanno sostituito anche la centralina della F1-75 dello spagnolo. Questo vuol dire che la sua penalità diventa "back of the grid".

In ogni caso, Sainz sarà affiancato nelle retrovie da Lewis Hamilton della Mercedes, che ha adottato la quarta power unit della stagione, come annunciato giovedì.

Anche Yuki Tsunoda partirà dal fondo della griglia. Al pilota dell'AlphaTauri era stata inflitta una penalità di 10 posizioni in griglia per aver ricevuto la quinta reprimenda della stagione a Zandvoort la scorsa settimana, dove era stato penalizzato per aver guidato fino ai box con le cinture allentate dopo essersi fermato in pista.

Poiché Tsunoda ha comunque preso una penalità, AlphaTauri ha colto l'occasione per fornirgli una nuova power unit.

Infine, anche Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo scenderà in griglia di 15 posizioni per aver preso un nuovo motore termico, un turbocompressore ed una MGU-H della power unit Ferrari.