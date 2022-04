F1 | Verstappen: "Oggi siamo andati a corrente alternata"

Fa più notizia la pole firmata Charles Leclerc o il fatto che non sia stato Max Verstappen ad ottenere il miglior crono in qualifica?

Alla vigilia del primo weekend stagionale del Bahrain quasi nessuno avrebbe scommesso su una Ferrari davanti alla Red Bull sul giro secco, ma oggi, inaspettatamente, i valori si sono ribaltati. La F1-75 ha confermato le ottime impressioni emerse dai test, mentre la Red Bull non è riuscita ad estrarre il massimo potenziale da una RB18 che continua a far paura.

Verstappen ha dovuto masticare amaro nel Q3 quando ha chiuso il turno con il tempo di 1’30’’681 ed un gap di 129 millesimi dalla Ferrari numero 16.

Max, infatti, aveva già pregustato la prima pole della stagione in Q2 quando aveva ottenuto il miglior crono in 1’30’’757 precedendo Carlos Sainz Jr. di 30 millesimi e Charles Leclerc di quasi due decimi. Poi nel Q3 qualcosa non ha funzionato come previsto.

“È difficile dire se avessi ancora del margine. Nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre nel Q3 abbiamo faticato un po' nel trovare il bilanciamento. Siamo andati un po' a corrente alternata oggi”.

“Ovviamente le sensazioni all’interno della vettura non sono state da dimenticare, altrimenti non ci saremmo trovati in questa posizione. Sicuramente ci sono alcune cose da migliorare per la prossima volta”.

Sul volto di Max si è potuta intravedere una parziale delusione per essere stato costretto al secondo crono, ma il campione del mondo è già proiettato in ottica gara.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Nel complesso la macchina va bene, soprattutto nel passo gara, e questa è la cosa più importante”.

“Chiaramente vuoi sempre andare bene in qualifica, ma la cosa più importante è far funzionare la macchina in gara, il momento in cui le gomme faticano un po' di più”.

Il campione del mondo in carica ha però apprezzato il duello contro un nuovo team e due piloti che gli hanno reso la vita difficile…

“Ad ogni modo posso dire che è andata abbastanza bene. È stata una battaglia ravvicinata con Charles e Carlos fino all’ultimo giro. Loro hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e speriamo di disputare una gara entusiasmante”.