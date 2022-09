F1 | Verstappen: "Non preoccupato dal distacco dalle Ferrari"

La prova di forza di Max Verstappen e della Red Bull andata in scena poco meno di una settimana fa a Spa-Francorchamps è ancora sotto gli occhi di tutti, ma chi si chiedeva se questa sarebbe stata replicata a Zandvoort, la risposta - almeno per ora - è no.

I 7 decimi di secondo che hanno separato il campione del mondo in carica dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. sono un quadro che spiega bene la giornata difficile a cui è andata incontro Red Bull Racing.

Nel corso delle Libere 1 Max ha dovuto perdere diverse decine di minuti per un guasto al cambio. Così il lavoro di preparazione dell'assetto ha subìto uno stop inatteso e le prestazioni ne hanno risentito nella seconda parte di giornata.

Lo stesso Max Verstappen ha sottolineato come le Libere 2 siano state lo specchio di quanto accaduto nel corso della mattina.

"Oggi pomeriggio mi è mancato tutto il tempo che avrei dovuto passare sulle gomme Soft nelle Libere 1 e con le gomme più dure mi mancava proprio l'aderenza, di fatto eravamo indietro di una sessione", ha ammesso il 24enne padrone di casa.

"Nelle Libere 2 non puoi cambiare tanto la monoposto in un'ora di sessione, per noi non è stata una grande giornata. Però abbiamo la notte per esaminare le cose. Sicuramente possiamo fare meglio".

Le Ferrari hanno mostrato di essere già a posto sulla messa a punto. Veloci sul giro secco, ma anche con un buon ritmo sul passo gara. Verstappen, però, non è affatto preoccupato.

"Non sono sorpreso dalla differenza di prestazioni con la Ferrari, perché ci sono tante cose che possiamo migliorare".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Chi invece ha patito più del dovuto la giornata di oggi pur non avendo avuto grossi intoppi è Sergio Perez. Il messicano, sempre più in difficoltà con una RB18 più vicina alle preferenze di guida del compagno di squadra, non è andato oltre il 12esimo tempo assoluto, staccato di oltre 1"1 dalle Ferrari.

"Oggi ho incontrato davvero tanto traffico. Quando ho fatto il giro veloce ho trovato una Ferrari davanti e non sono riuscito a trovare il giusto ritmo. Ho anche dovuto evitare un incidente".

"Nel long run il degrado sembra molto alto, sarà interessante capire cosa riusciremo a fare con la strategia, ma per domani dovremo cercare di migliorare", ha concluso il messicano.