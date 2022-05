F1 | Verstappen: niente calo di potenza, non si è aperto il DRS

Il problema che ha impedito a Max Verstappen di lanciarsi nell’ultimo giro di qualifica non ha nulla a che fare con la power unit. A bloccare il campione del mondo nel momento clou delle qualifiche disputate oggi a Barcellona è stata la mancata apertura del sistema DRS, che inizialmente ha fatto temere a Verstappen un calo di potenza. Senza il vantaggio garantito dell’ala mobile aperta, la perdita di tempo nel solo primo settore è di circa mezzo secondo, complice il lungo rettilineo principale.

“Dovremo verificare la monoposto appena tornerà nei box – ha spiegato Christian Horner – poiché nel secondo tratto DRS della pista l’ala ha funzionato, quindi non capiamo esattamente cosa sia accaduto. Ma non credo che oggi saremmo stati in grado di battere il giro di Charles, ha stampato un gran tempo, e alla fine sono comunque contento di una partenza in prima fila”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Dello stesso avviso è Verstappen, che non è sembrato particolarmente contrariato dal problema che non gli ha consentito di sfruttare l’ultimo set di soft a disposizione. “Mi sarebbe piaciuto completare l’ultimo run – ha ammesso Max – ma nel complesso essere in prima fila credo sia un buon risultato che non preclude alcun risultato in vista della gara. Nelle ultime due gare abbiamo gestito bene le gomme, e domani si preannuncia una corsa molto calda. Vedremo”.

Il rapporto tra la Red Bull e il sistema DRS si conferma da tempo un po' tormentato. Lo scorso anno fu oggetto di diversi problemi nel finale di stagione su entrambe le monoposto, e nel weekend di Barcellona si era già manifestato nella sessione FP1, quando Verstappen si è ritrovato con l’ala bloccata in posizione chiusa ed è stato costretto a rientrare ai box.