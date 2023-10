F1 | Verstappen nella Sprint di Austin su Hamilton e Leclerc

Tutto secondo copione: Max Verstappen si è aggiudicato la gara Sprint di Austin dando un antipasto di quello che potrebbe essere il GP degli Stati Uniti di domani. Il campione del mondo ha usato le maniere forti per contenere lo scatto iniziale di Charles Leclerc alla prima curva e poi ha tenuto a bada Lewis Hamilton che aveva scavalcato la Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha controllato la Mercedes per qualche giro, poi la W14 non ha retto il passo dell'olandese e Max ha salutato tutti prendendosi quasi dieci secondi di vantaggio. La sensazione è che la Red Bull, anche partendo sesta domani, possa puntare a vincere il GP americano. Hamilton coglie un secondo posto che gli permette di portare a 27 punti il vantaggio della Stella nella sfida con la Ferrari nel posto d'onore del mondiale Costruttori. Lewis ha beneficiato dell'evoluzione al fondo della W14 e porta la freccia nera al ruolo di seconda forza, mentre George Russell è precipitato all'ottavo posto: l'inglese, penalizzato di tre posizioni in griglia per l'impiding su Leclerc, si è beccato una penalizzazione di 5 secondi per un sorpasso su Oscar Piastri nelle prime battute dei 19 giri completato fuori pista.

Charles Leclerc ha dovuto giocare in difesa: la Ferrari è ottima in trazione e in velocità massima, ma soffre nello snake lungo le curve in appoggio: la SF-23 non ha il passo per sfidare la Red Bull, visto che il monegasco ha collezionato 17 secondi di ritardo, quasi otto decimi al giro. Nel finale il ferrarista ha dovuto guardarsi dal ritorno di Lando Norris che stava arrivando di gran carriera con la McLaren. L'inglese, quinto, è riuscito a scrollarsi di dosso un Sergio Perez incapace di entrare nella lizza per il terzo posto.

Carlos Sainz ha chiuso sesto, dopo una partenza a razzo: lo spagnolo si era messo in scia a Leclerc grazie all'adozione della gomma soft. La Ferrari ha giocato un jolly per cercare di raccogliere qualche informazione in vista della gara di domani: ora i tecnici del Cavallino hanno chiara l'idea che non è una scelta da portare avanti.

Carlos, dopo la fiammata iniziale che è durata quattro giri, ha dovuto ridurre il passo per arrivare in fondo: è arrivato al traguardo nella stessa posizione in cui era partito. Ha subito gli attacchi di Norris e Perez, ma è riuscito a difendersi da Pierre Gasly, autore di una gara molto regolare con l'Alpine ed è stato premiato dal settimo posto. L'ultimo a punti è George Russell davanti ad Alexander Albon con la Williams.

Oscar Piastri non ha mai avuto la MCL60 in ordine e via via è scalata indietro dopo essersi messo in coda a Norris: è finito decimo dopo una gara incolore in cui è stato scavalcato da tutti quelli che si affacciavano a fianco della sua macchina papaya. Un mistero...

Fuori dalla top 10 c'è Esteban Ocon con la seconda Alpine davanti a Daniel Ricciardo con l'AlphaTauri e a Fernando Alonso con l'Aston Martin. Unico ritirato è stato Lance Stroll: il canadese che era davanti al compagno di squadra spagnolo, è stato costretto allo stop per un problema ai freni della AMR23. Si è ripetuto un problema che si era già visto nelle prove libere. Brutto segnale per domani, segno che il guaio non è stato risolto...