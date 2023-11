F1 | Verstappen nella Sprint brasiliana davanti a Norris e Perez

L'illusione di Lando Norris è durata fino alla prima curva: Max Verstappen non ha esitato al via e il campione del mondo è andato in testa alla gara Sprint del GP del Brasile per andare a conquistare la settima affermazione nella garetta, la quarta delle sei disputate quest'anno. Il giovane pilota inglese della McLaren ha avuto uno stacco che non sembrava male, ma poi in progressione è stato travolto dalla Red Bull: Max ha tenuto sulla coda la MCL60 fino a quando via radio gli hanno detto che Norris stava cominciando ad avvicinarsi. Ricevuto il messaggio l'olandese ha cambiato passo e se n'è andato chiudendo con un margine di sicurezza di oltre quattro secondi.

Norris, dopo una partenza incerta, ha subito l'attacco durissimo di George Russell con la Mercedes, perdendo il contatto con la RB19. La Mercedes sembrava in grado di fare sfracelli, perché anche Lewis Hamilton era riuscito ad avere la meglio di Sergio Perez con un bellissimo sorpasso all'esterno. Le frecce nere sono partite con il coltello fra i denti sperando di costruire un risultato importante ma i due piloti hanno chiesto troppo alle gomme soft e nel finale hanno dovuto alzare il piede.

Russell ha chiuso quarto, infilato non solo da Norris ma anche da Perez che torna a salire sul podio dopo un periodo di crisi, mentre Hamilton è scivolato al settimo posto ormai insidiato dalla Ferrari di Carlos Sainz. Il messicano chiude la garetta avendo allungato di quattro punti sul sette volte campione del mondo nella lotta per il secondo posto nel mondiale piloti.

Norris una volta libero da avversari, al secondo posto, ha cercato di rimettersi in caccia con la Red Bull: la McLaren sembra essere l'unica ad avere un certo passo per impensierire Verstappen, visto che Perez ha chiuso a 13 secondi e Russell addirittura a 24 secondi in 24 giri: uno a tornata.

La Ferrari perde due punti sulla Mercedes nella sfida per la piazza d'onore nella classifica Costruttori: la rossa con le soft non è parsa in gran forma e Leclerc è stato costretto a fare una gestione delle gomme con lift and coast già nei primi giri. Il monegasco ha dovuto essere certosino anche nell'uso del motore che ha iniziato a surriscaldarsi come in Messico. La Scuderia sembrava condannata a una debacle e, invece, nella seconda parte della corsa Leclerc ha ritrovato un po' di prestazione della gomma e ha potuto attaccare Hamilton portandosi al quinto posto, mentre Carlos Sainz ha chiuso ottavo, prendendo l'ultimo puntino valido.

Positiva la gara di Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese, dopo aver buttato punti preziosi in Messico, ha fatto attenzione a non commettere errori e porta a casa tre punti che sono preziosi distaccando l'Alfa Romeo. Yuki si è tolto la soddisfazione di fare meglio di Daniel Ricciardo che è stato il primo fuori dai punti con l'altra AT04.

La top 10 è stata completata da Oscar Piastri con l'altra McLaren: l'australiano è stato autore di un lungo che lo ha riportato alla posizione del via. Alle spalle ci sono le due Aston Martin di Fernando Alonso (al quale hanno riparato la AMR21 dopo il botto in qualifica con Esteban Ocon) e Lance Stroll.

Tutto il resto è solo contorno...