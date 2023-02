F1 | Verstappen: "Limitazioni di sviluppo? Dobbiamo solo essere precisi"

Essendo il duo volte campione del mondo in carica, Max Verstappen è stato inevitabilmente al centro della scena oggi a New York, nel giorno della presentazione della Red Bull e dell'annuncio della partnership con la Ford che inizierà nel 2026. Proprio da qui è partito il pilota olandese con i suoi commenti, ma poi si è soffermato anche sulle aspettative sulla RB19 e sulle limitazioni di sviluppo legate alla penalità del budget cap con cui dovrà fare i conti la sua squadra quest'anno, che però secondo lui non avranno un impatto decisivo. E ha smentito di aver installato un simulatore sul suo aereo privato...

Sei felice di dare il benvenuto alla Ford?

"Sì, sappiamo tutti che ha già una grande storia in questo sport. E sono anche molto motivati ed impegnati per il futuro della Formula 1, quindi siamo molto contenti di averli a bordo. E naturalmente stiamo lavorando per il 2026. È un anno importante. Quindi sì, siamo molto eccitati. Sono persone fantastiche, amano il motorsport e credo che anche questo sia molto importante".

Cosa ti aspetti per il prossimo anno? Pensi che Ferrari e Mercedes saranno più vicine nel secondo anno del nuovo regolamento?

"Al momento è un po' difficile dirlo. Non so, ovviamente, cosa stiano facendo gli altri team e quanto stiano migliorando. Da parte nostra, però, credo che la cosa più importante sia concentrarci su noi stessi e lavorare sulla nostra vettura. Sappiamo che ci sono alcune aree in cui vorremmo migliorare. E abbiamo cercato di farlo. E speriamo che, una volta che la macchina avrà toccato terra, potremo sentirlo subito".

La stagione inizierà un po' prima rispetto agli ultimi due anni: questo influenzerà la tua preparazione?

"Sì, direi che probabilmente ho iniziato una settimana prima anche la mia preparazione. Quindi tutto si è spostato un po' in avanti. Ma ad essere onesti credo che questa volta non sia stato un problema, perché abbiamo avuto un po' più di tempo libero a dicembre, il che credo sia stato davvero piacevole. Quindi, una volta iniziato il nuovo anno, è facile tornare a lavorare".

Hai concluso un accordo con la EA Sports: lavorerai con loro sui giochi o è solo una partnership strategica?

"Beh, ho molte idee, di cui devo ancora parlare con loro. Ma all'inizio, ovviamente, si tratterà più che altro di copertine e altro. Ma so che EA si occupa di molti tipi di giochi. Quindi non mi sto occupando della simulazione di corse, ma mi piace fare anche altri tipi di cose. È un partner perfetto con cui collaborare, quindi sono molto entusiasta di lavorare con loro".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Helmut Marko ha parlato dell'installazione di un simulatore sul tuo aereo privato. E' vero?

"No, ha capito male perché gli ho detto che avrei messo un simulatore nel mio camper. E credo che abbia capito male ed abbia parlato dell'aereo. No, non ho in mente un aereo, ma lo avrò nel mio camper e la sera, anche durante un weekend di F1 o altro, potrei passare due o tre ore sul simulatore".

Quali sono le tue aspettative per la RB19 e quando la guiderai per la prima volta?

"Sì, al momento ho girato solo al simulatore. E naturalmente le sensazioni sono buone. Ci sono solo tre giorni di test, tutto deve essere molto dolce, dobbiamo fare molti chilometri con la macchina e capire tutti i potenziali piccoli inconvenienti che possono accadere. Anche l'anno scorso abbiamo fatto dei test fantastici, abbiamo girato molto e poi le prime gare abbiamo avuto problemi. Si tratta di cercare di capire cosa succede con la macchina e non sappiamo cosa fanno gli altri. Dobbiamo solo continuare a lavorare. Continuare a cercare di definire le prestazioni".

Quanto è diversa la RB19 rispetto alla RB18?

"Penso che ci siano ancora molte cose diverse sulla macchina. Certo, non oggi, era solo una livrea. Ma vedrete sicuramente alcune cose diverse. Naturalmente, sappiamo che la nostra filosofia ha funzionato abbastanza bene l'anno scorso, quindi sarebbe stupido provare improvvisamente cose completamente diverse. Ma vogliamo sempre fare meglio. E guardiamo sempre alle opportunità in cui possiamo migliorare la vettura, anche in base a quanto abbiamo capito l'anno scorso".

C'è un aspetto in particolare che vorresti veder migliorato rispetto alla RB18?

"Sappiamo che l'anno scorso l'aspetto principale era il peso della vettura, che era eccessivo. Questo è il nostro obiettivo per quest'anno: fare in modo che non sia lo stesso, e siamo fiduciosi che sarà risolto. E poi ci sono molte altre cose su cui vogliamo lavorare. Non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, su quali siano esattamente. Ma credo che sia la stessa cosa su cui cerco di lavorare io: come pilota cerchi sempre di guardare a te stesso, cosa puoi fare di meglio? E cerchi di tornare più forte ogni anno, anche se a volte è un compito difficile. Ma è lo stesso approccio che, in fin dei conti, si ha anche con la macchina".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Ti sei fatto un'idea di quanto potranno impattare le limitazioni di sviluppo con cui dovrete fare i conti dopo la penalità per il budget cap?

"Credo molto nei nostri collaboratori in fabbrica, che anche in questo caso possono fare un lavoro straordinario. E credo che la cosa più importante per noi sia partire subito con il piede giusto, e che siamo molto competitivi. E non è che abbiamo zero ore, abbiamo ancora molte ore in cui possiamo fare la differenza. Penso che dovremo essere un po' più precisi su cosa fare con quelle ore, ma se hai una buona direzione e hai una buona comprensione di ciò che vuoi migliorare sulla macchina, non credo che sarà un grosso problema. Abbiamo la penalità, quindi ora dobbiamo essere molto precisi in quello che facciamo".

Potrà darvi una motivazione in più?

"Non credo che ci sia bisogno di ulteriori motivazioni, perché credo che tutti siano molto motivati".

Dopo che ha cambiato la sua gestione, cosa ti aspetti dalla Ferrari?

"È difficile da dire. Non ho idea di come stiano migliorando la vettura. Credo che sarà il tempo a dirlo. Sono una squadra straordinaria. Hanno anche un sacco di persone fantastiche che lavorano lì. Certo, c'è stato un cambiamento, ma in fin dei conti credo che avessero già definito la direzione in cui volevano lavorare e volevano migliorare la vettura e il reparto motori. Quindi mi aspetto che continuino su questa strada e che siano sicuramente degli avversari forti".