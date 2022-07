F1 | Verstappen: "Limitati i danni nonostante il fondo KO"

Quella di Silverstone poteva essere una domenica pesante da digerire, che poteva costare buona parte del margine nei confronti del vero rivale nella corsa al titolo, ma Max Verstappen può ringraziare l'autogol che si è fatta la Ferrari oggi, sbagliando la strategia con Charles Leclerc quando è entrata in pista la safety car, relegandolo così al quarto posto.

Favorito ad un errore del poleman Carlos Sainz, il pilota della Red Bull aveva preso il comando delle operazioni, quando improvvisamente ha rallentato, lamentandosi via radio di una possibile foratura.

Una volta cambiate le gomme, però, si è reso conto che il problema in realtà era molto più grave, perché si era danneggiato il fondo della sua RB18. Il campione del mondo però ha stretto i denti ed è riuscito a concludere la gara al settimo posto, cedendo così solamente 6 punti al rivale monegasco.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"In realtà non c'era una foratura. Ho colpito un detrito ed ho chiesto subito al team di controllare la macchina. Dopo qualche curva ho perso tantissimo ritmo e mi sembrava che fosse una foratura, perché non avevo più grip e nelle curve ad alta velocità mi sembrava che la macchina fosse rotta", ha Verstappen riguardo al danno sulla sua monoposto.

"Mi hanno montato delle gomme diverse, ma la situazione era la stessa. Dopo la gara, quando sono sceso dalla macchina, ho guardato il fondo ed era totalmente distrutto sia a destra che a sinistra, quindi ho perso tantissimo carico, perché con queste vetture il fondo è la parte che ne genera di più.E' stata una sofferenza, perché faticavo a trovare grip e a far funzionare le gomme. E' stata davvero dura", ha aggiunto.

L'unica nota positiva della giornata, dunque, è la classifica, con Leclerc che resta a -43: "Abbiamo limitato i danni. Ovviamente avrei voluto ampliare il mio vantaggio, ma la stagione è ancora molto lunga e, come abbiamo visto oggi, può succedere qualsiasi cosa. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, sperando di essere più fortunati alla prossima gara".