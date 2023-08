F1 | Verstappen: "Le mie vittorie nate dalla sconfitta a Baku"

Red Bull è nel bel mezzo del cammin dell'annata che potrebbe diventare la migliore della sua storia, ma anche della storia della Formula 1. Sino a ora il team di Milton Keynes ha ottenuto tutte le vittorie nei 13 appuntamenti disputati sino a ora, con Max Verstappen che ha conquistato 11 successi e Sergio Perez i restanti 2.

Una cavalcata sino a ora inarrestabile, che ha in Verstappen il principale artefice assieme alla strepitosa RB19. Ma chi pensa che la stagione al limite della perfezione messa in piedi sino a ora dall'accoppiata formata da Max e la monoposto realizzata dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey sia nata sin dai test pre-stagionali di Sakhir, potrebbe rimanere sorpreso.

Verstappen, al termine del Gran Premio di casa a Zandvoort, ha prima ammesso di aver avvertito la pressione (mentre poche ore prima aveva negato tutto), poi ha spiegato quale sia stata la chiave di volta che lo ha portato a involarsi verso il terzo titolo iridato della sua già eccellente carriera.

Facile pensare a una delle 11 gare vinte, invece a cambiare la stagione di Max è stato il Gran Premio d'Azerbaijan, andato in scena a Baku. Ovvero una delle due gare che non ha vinto ed è finita nelle mani del compagno di squadra Sergio Perez.

"Credo di aver imparato molto dalla gara a Baku, su come fare cose differenti con la macchina, su come farlo lavorando sull'assetto. Chiaramente non ho vinto quella gara a Baku, ma in realtà ho provato tante cose e diverse parti sulla macchina. Ecco perché in gara sono stato poco consistente. Ma a un certo punto sono riuscito a trovare un buon ritmo con le cose che ho trovato in quel fine settimana".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione, festeggia con il suo team in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Avevo danneggiato un po' troppo le mie gomme, ma a quel punto ho pensato: 'Ok, è una cosa piuttosto interessante per le prossime gare' E di base ho implementato le cose che ho provato a Baku nel mio assetto e quello mi ha aiutato su ogni pista che ho affrontato successivamente".

Verstappen è giunto alla sua attuale versione di pilota dopo aver cambiato approccio e stile di guida. All'inizio della sua avventura in Red Bull, quando era costretto a lottare sporadicamente per la vittoria di gran premi, era molto più aggressivo. Da quando è un vero contendente al titolo, tutto è cambiato.

"E' stata una questione di gestione del rischio. Se faccio un paragone con qualche anno fa, quando non stavo lottando per il campionato, sicuramente sto guidando in modo completamente diverso".

"Ma va bene così. Voglio dire, anche guidando in questo modo, so di avere una macchina che è in grado di fare molto. Questo probabilmente mi aiuta ad avere un po' più di controllo, credo".