F1 | Verstappen: "La verità è che la Ferrari è più forte di noi"

Max Verstappen arriva al Paul Ricard con il preciso intento di tornare a mettere le ruote davanti alle Ferrari. Nelle ultime due uscite le Rosse di Carlos Sainz Jr. prima e di Charles Leclerc poi lo hanno relegato lontano dal successo dopo un filotto che lo aveva portato in testa al Mondiale Piloti e in maniera piuttosto netta.

In Austria, ultimo luogo in cui il Circus iridato ha fatto tappa prima del GP di Francia, il campione del mondo in carica ha faticato non poco a contrastare le Ferrari e solo un guasto al motore sulla F1-75 ha permesso all'olandese di finire in seconda posizione, scongiurando una doppieta targata Maranello che sembrava ormai acquisita.

Al termine dello scorso Gran Premio, Verstappen aveva affermato di non aver trovato il giusto assetto, la finestra corretta d'utilizzo della sua RB18. Oggi ha ribadito quel concetto, sottolineando anche come le gomme da 18" non siano facilmente comprensibili sebbene Pirelli abbia svolto e stia svolgendo tutt'ora un lavoro encomiabile.

"Credo che il limite principale sia anche quello degli pneumatici. Lo sanno. Devono ovviamente portare uno pneumatico e non sanno quanta deportanza avremo e il peso della vettura".

"È davvero difficile per Pirelli avere un'idea completa di ciò che si aspetta o di ciò che otterrà. Quindi penso che già dall'inizio, quando eravamo in Bahrain, si poteva sentire che quando si vuole portare molta velocità, probabilmente a causa del peso della macchina e della struttura del pneumatico, si perde molto a metà curva, il che non è ideale".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

"Ma è per questo che come team dobbiamo lavorare su questo problema, per cercare di far girare la macchina un po' meglio, cosa che su alcune piste è ovviamente migliore, mentre su altre è più limitante a causa della conformazione del tracciato. Ma spero che per il prossimo anno si possa fare qualcosa".

"Ci lavoreremo intorno, migliorando ovviamente la vettura, ma c'è comunque una limitazione con cui bisogna fare i conti, quindi bisogna cercare di trovare un modo per creare più rotazione nella vettura".

Secondo Verstappen, la Ferrari è stata più forte delle aspettative in Austria. Ma anche la Red Bull è stata al di sotto degli standard. Questo ha regalato un risultato negativo alla squadra diretta da Christian Horner.

"Credo che la Ferrari forse un po' più forti di quanto ci aspettassimo, ma credo che noi fossimo decisamente al di sotto delle nostre aspettative... Ed è sempre difficile lottare con loro. Perché in una giornata buona, abbiamo una bella battaglia tra le mani. E noi non abbiamo avuto una buona giornata. Dobbiamo tornare almeno alla normalità, ma credo che in generale vogliamo sempre migliorare, e speriamo di dimostrarlo questo fine settimana".

"A inizio anno sembrava che all'inizio dell'anno fossimo noi a cercare di battere le Ferrari. Poi loro hanno avuto guai d'affidabilità e hanno fatto errori di strategia e noi ne abbiamo approfittato. Noi, nel complesso, stiamo ancora inseguendo le Rosse. E' una questione anche di piste, ma la Ferrari ha avuto weekend più dominanti rispetto a noi".