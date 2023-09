F1 | Verstappen: “La direttiva TD018 non influirà sulla Red Bull”

Max Verstappen arriva a Singapore con una striscia positiva di dieci vittorie consecutive, un record assoluto che spera di poter ulteriormente allungare nel corso di questo fine settimana, per quanto sia consapevoli che gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo.

In più occasioni l’olandese ha lasciato intendere come quel numero non rappresenti una pressione aggiuntiva, bensì una motivazione a continuare il proprio lavoro concentrandoci tappa dopo tappa, cercando di trionfare in ogni singolo appuntamento. Tuttavia, il due volte campione del mondo si aspetta maggior concorrenza nel corso di questo fine settimana perché in qualche occasioni la RB19 ha dimostrato di essere più vulnerabile sui tracciati cittadini che su quelli permanenti.

“Penso che non siamo così competitivi come in altri circuiti. I circuiti cittadini sono un po' più difficili per la nostra vettura. Credo ancora che possiamo fare comunque un buon lavoro, ma sarà molto difficile".

Max Verstappen Photo by: Viaplay Nederland

"Naturalmente voglio provare a continuare questa striscia. Ma so che ci sarà un giorno in cui si fermerà. Di solito i circuiti cittadini, come Singapore, sono sempre un po' più rischiosi, un po' più caotici. Ma noi siamo qui per vincere e cercheremo di farlo", ha spiegato Verstappen.

Uno dei temi di discussione del fine settimana è la nuova direttiva tecnica TD018, con un giro di vite sulle ali flessibili. Seppur la FIA abbia spiegato che la direttiva non sia rivolta a nessuno in particolare, all’interno del paddock sono in realtà circolate voci su chi potessero essere quelle squadre maggiormente colpite dalla scelta della Federazione. Toto Wolff non ha nascosto che “sarebbe bello se la Red Bull venisse rallentata” falla TD018, ma Verstappen ha cercato di gettare subito acqua sul fuoco: “Non credo che lo farà [influenzare le performance della RB19]. Non abbiamo mai avuto un'ala anteriore flessibile o altro, quindi non credo che ci danneggerà".

Finora la Red Bull ha dominato la stagione 2023, vincendo tutte le 14 gare disputate, con dodici successi targati Verstappen a cui si sono aggiunti i due conquistati da Perez tra Arabia Saudita e Azerbajan. Un dominio così ampio e netto che il team potrebbe aggiudicarsi il campionato costruttori già a Singapore, quindi con sette gare d’anticipo rispetto alla naturale conclusione del mondiale. L’olandese non ha dubbi in merito alle qualità della sua scuderia, sottolineando come semplicemente prima non avessero una vettura abbastanza veloce per dimostrarlo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team e Carlos Sainz, Scuderia Ferrariat la conferenza stampa Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Come squadra abbiamo sempre avuto prestazioni di alto livello, ma fino a quest'anno non avevamo una vettura di questo livello. Naturalmente già l'anno scorso la macchina era molto buona. Gli anni precedenti eravamo vicini, ma vincevamo qua e là e non lottavamo per il mondiale costruttori. Ma credo che tutto sia andato per il verso giusto, abbiamo capito molto bene questo nuovo regolamento e quando si hanno persone valide in ogni singola posizione, si può ottenere qualcosa di simile a quello che si sta vedendo in questo momento".

Infine, Verstappen ha risposto anche ai commenti espressi da Toto Wolff la scorsa settimana, secondo cui il record conquistato dall’olandese in Itala era destinato a finire solo sulle pagine di Wikipedia, dove nessuno lo avrebbe mai letto. Nella sua replica, Verstappen ha dichiarato di non essere particolarmente infastidito dai commenti del Team Principal della Mercedes, ma di essere invece sorpreso che il precedente dominio della Mercedes in Formula 1 non gli abbia fatto apprezzare maggiormente i risultati della Red Bull.

"Non sono deluso da questo, ma hanno fatto una gara deludente, quindi probabilmente era ancora arrabbiato per la loro prestazione", ha controbattuto il due volte campione del mondo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

"Non so, a volte sembra quasi che sia un dipendente della nostra squadra, ma per fortuna non lo è! Penso che sia importante concentrarsi sulla propria squadra. È quello che facciamo anche noi. Lo abbiamo fatto anche in passato, quando eravamo dietro di loro e quando loro dominavano”.

“E penso che si debba essere in grado di apprezzare quando una squadra sta facendo davvero bene, cosa che credo abbiamo fatto in passato, perché ha funzionato anche come una sorta di ispirazione. Vedere qualcuno così dominante è stato molto impressionante in quel momento e sapevamo che dovevamo solo lavorare di più e cercare di essere migliori e di arrivare a quel livello. Ora che siamo lì, siamo molto felici e ci godiamo il momento".