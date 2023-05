F1 | Verstappen: "Ho dato tutto sul finale, toccando anche il muro"

Ci sono momenti in cui le differenze tra le vetture si assottigliano, in cui conta semplicemente essere al posto giusto nel momento giusto, sapendo resistere alla pressione di una qualifica tesa. Con la posta più alta in palio Max Verstappen non ha deluso le aspettative, centrando una pole position tanto sudata quanto bella.

L’olandese ha battuto Fernando Alonso per soli 84 millesimi all’ultimo tentativo, al termine di una strategia molto particolare. Infatti, il pilota della Red Bull aveva iniziato la Q3 con un doppio tentativo sul primo set di gomme, centrando momentaneamente il miglior tempo. Questo ha fatto sì che fosse poi l’ultimo ad uscire dai box per l’ultimo run, quello decisivo. Charles Leclerc e Fernando Alonso hanno provato a strappare la pole dalle mani del portacolori di Hasselt, ma Verstappen si è reso autore di ultimo giro al limite, segnando il miglior tempo assoluto nell’ultimo settore, dove ha per altro sfiorato anche il muro in uscita dall’ultima curva.

A dividere l’olandese e lo spagnolo della Aston Martin sono stati soli 84 millesimi, ma che confermano quanto sia stata tesa ed accesa la qualifica nel principato. Una grandissima prestazione che domani gli consentirà di prendere il via della corsa davanti a tutti, con la possibilità di imporre il suo ritmo fin dalle prime battute in caso di buona partenza.

“Sono molto contento, sapevamo che sarebbe stata un po' dura per noi mettere insieme tutto, ieri non è stata la partenza migliore per noi ma abbiamo continuato a migliorare e a migliorarci. Ma poi in qualifica bisogna andare al massimo e rischiare tutto”, ha spiegato Verstappen sottolineando le difficoltà incontrate ieri in FP1 a causa di un set-up tutt’altro che ideale. Le modifiche apportate a cavallo tra le due sessioni, così come l’intenso lavoro in nottata hanno dato i propri frutti, mettendolo nella posizione di poter centrare la pole.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Il mio primo settore non è stato ideale nel mio ultimo giro, credo che la curva 1 sia stata un po' prudente ma poi sapevo di essere dietro, quindi nell'ultimo settore ho dato tutto quello che avevo, ho toccato il muro ma ovviamente sono molto felice di essere in pole qui per la prima volta”, ha aggiunto l’olandese spiegando dove abbia costruito il tempo che gli è valso la prima posizione. Un ultimo settore in cui ha ottenuto il record, recuperando quasi un decimo su Alonso.

"Penso che l'aspetto migliore sia stato che abbiamo completato una Q3 pulita, senza bandiere rosse, quindi abbiamo potuto spingere al limite. È stato fantastico e bello per tutti".

L’attenzione ora è rivolta a domani, a quella curva uno dove indubbiamente lo spagnolo dell’Aston Martin tenterà di ribaltare il risultato delle qualifiche. Sarà oltretutto fondamentale mantenere ben altra la concentrazione, perché su una pista come quella di Monaco gli scenari possono cambiare in pochissimi secondi: “Abbiamo bisogno di una partenza pulita, la curva 1 è breve.

A Monaco possono succedere molte cose, giusto? Safety Car, pioggia. C'è sempre un po' di caos. Credo che sul passo di gara la macchina sia veloce, non è questo il problema, ma dobbiamo solo mantenere la calma e la pulizia”, ha aggiunto Verstappen.