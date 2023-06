F1 | Verstappen in pole: "Abbiamo fatto tutte le scelte giuste"

Cambia la pista, cambiano le condizioni, ma il risultato è sempre lo stesso. Anche in Canada a prendere il via davanti a tutti sullo schieramento di partenza ci sarà una Red Bull, più nello specifico quella con il numero 1 sul muretto, ovvero l’auto di Max Verstappen.

Essendo uscito per primo all’inizio della Q3, l’olandese è stato uno dei pochi piloti ad avere l’opportunità di completare due giri cronometrati prima dell’esposizione della bandiera rossa per l’incidente di Oscar Piastri in uscita della chicane posta all’inizio del secondo settore. A dire il vero, comunque, al due volte campione del mondo sarebbe bastato anche il crono ottenuto nel primo tentativo, anche se in quel caso il vantaggio sul secondo si sarebbe ridotto a solo mezzo decimo rispetto al secondo e due rifilato a Nico Hulkenberg.

Al contrario, Fernando Alonso non ha avuto tempo di concludere il suo secondo run, anche se già nel primo settore il distacco era salito a mezzo secondo. Dopo un venerdì difficile in cui sicuramente c’era qualcosa da migliorare a livello di set-up, l’olandese ha sfruttato la pioggia per conquistare un’altra pole che domani gli consentirà di prendere il via davanti a tutti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ieri forse non è stato fantastico. Abbiamo quindi apportato alcune modifiche alla vettura. Oggi, naturalmente, la pista era completamente bagnata. Quindi è un po' diverso. Ma credo che la macchina sia migliorata in generale”, ha spiegato il pilota della Red Bull al termine delle qualifiche.

“Sul bagnato bisogna stare attenti a tutte le condizioni. E in alcuni punti la pista era molto scivolosa. Ma sì, abbiamo fatto tutte le scelte giuste. Eravamo al momento giusto sulla pista per fare i tempi sul giro. E, naturalmente, siamo molto felici di essere in pole position”.

“La Q1 è stata piuttosto diretta, le gomme sono entrate in temperatura piuttosto rapidamente. Ma in Q2 abbiamo dovuto fare lo switch alle gomme da asciutto, ma ho voluto comunque fare un giro con le intermedie per avere almeno un tempo e perché le intermedie funzionano meglio delle slick fredde su un tracciato umido. Ma poi le slick sono diventate una scelta chiara, il livello di grip non era chiaro, ma abbiamo comunque fatto un buon giro per andare in Q3. In Q3 la pioggia è aumentata lentamente d’intensità e non era più possibile segnare un tempo. Abbiamo avuto una buona comunicazione con il team in Q1, Q2 e Q3, con queste condizioni è importante, avevamo chiaro cosa volevamo fare”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Mi piace guidare sul bagnato. Vengo dall'Olanda e sono abituato a guidare sul bagnato”, ha poi aggiunto Verstappen, sottolineando le sue affinità con queste particolari condizioni.

Se al sabato la pista è rimasta sostanzialmente bagnata per gran parte della giornata, con sole piccole finestre in cui i piloti hanno potuto girare con le slick su un asfalto che si stava progressivamente asciugando, per la gara le condizioni dovrebbero essere completamente diverse, con il sole protagonista. Verstappen non si vuole sbilanciare, ma è chiaro che è il grande favorito anche per la domenica: “Vediamo. Forse domani sarà asciutto. E allora potrebbe essere di nuovo un po' diverso. Ma di solito abbiamo una buona macchina”.

Un aspetto che in questa stagione Verstappen ha rimarcato in più occasioni è quello del cambio, un problema che in realtà rappresenta solo una questione di messa a punto: “È solo una messa a punto. Non è un vero e proprio problema, ma si vuole sempre migliorare le piccole aree”.