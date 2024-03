F1 | Verstappen in pole a Jeddah, Leclerc secondo pensa alla gara

ll "tritatutto" non si concede pause: Max Verstappen straccia il record della pista di Jeddah, andando sotto al limite della pole del 2021 con un tempo di 1'27"472 che è stato raggiunto con una media di oltre 254 km/h di media! La Red Bull RB20 è la prima vettura che va a battere un primato delle astronavi 2021 dando chiaramente il senso di quale sia il potenziale della vettura di Adrian Newey.

Max centra la prima partenza al palo nel GP dell'Arabia Saudita che è la seconda stagionale e la 34esima in carriera: la supremazia dell'olandese non è mai stata messa in discussione e gli bastato il primo tentativo in Q3 per mettere in cassaforte la pole position. Verstappen ha rifilato 319 millesimi a Charles Leclerc, ma il ferrarista ha avuto il merito di mettere la rossa in prima fila con un margine di soli 15 millesimi su Sergio Perez.

Il monegasco ha centrato l'obiettivo della prima fila con una SF-24 che è stata pensata di più per la gara che per il giro secco. La Ferrari, infatti, ha deliberato la rossa con l'ala più carica, la stessa del Bahrain, pensando magari di poter reggere il passo di Max in gara dopo un buon long run nelle prove libere. Metà del distacco Charles l'ha accumulato nel primo tratto della pista dove la rossa patisce di più, mentre sul resto del tracciato si difende bene.

E' una Scuderia che non cerca la prestazione sul giro secco, ma che punta al risultato della domenica quando si assegnano dei punti. Charles si è messo a fare da cuneo fra le due RB20 e dovrà provare a mantenere almeno il secondo posto, consapevole che il messicano ama Jeddah e ha svolto un'ottima preparazione della corsa.

Agganciato ai primi c'è anche Fernando Alonso con l'Aston Martin: lo spagnolo è quarto con la "verdona" a suo agio nel giro secco, ma meno consistente nei long run. La squadra di Silverstone è riuscita a portare anche Lance Stroll nella top 10 segno che la AMR24 è migliore di quello che aveva fatto vedere in Bahrain.

Le McLaren erano attese come le possibili sorprese: in FP3 avevano dato la sensazione che avessero un po' giocato, ma alla resa dei conti le MCL38 si segnalano come quarta forza: Oscar Piastri è quinto davanti a Lando Norris di pochi millesimi, segno che i due piloti hanno raschiato il barile della vettura papaya.

Deludono le Mercedes che hanno puntato alla configurazione più scarica per cercare le velocità, ma la W15 manca di carico e George Russell paga otto decimi da Verstappen, seguito da un Lewis Hamilton decisamente più vicino al compagno di squadra. Le frecce d'argento stanno deludendo le aspettative che a inizio stagione erano più bellicose.

Molto positiva la prestazione di Yuki Tsunoda che ha portato la Racing Bulls in nona posizione: il giapponese sembra che voglia prendersi la squadra sulle spalle, visto che è regolarmente più veloce di Daniel Ricciardo.

Oliver Berman ha fallito l'ingresso in Q3 al debutto in F1 per 36 millesimi di secondo su Lewis Hamilton. Il 18enne inglese, chiamato all'improvviso per sostituire Carlos Sainz costretto all'ospedale per un intervento di appendicite. Ollie è 11esimo: il baby della FDA ha esagerato nel primo run sfiorando il muretto e commettendo un paio di sbavature, mentre nel secondo tentativo ha avuto la possibilità di fare due tentativi, avendo un po' più di benzina. Il ragazzo è arrivato vicino al miracolo, ma la squadra nel box lo ha applaudito perché è arrivato in qualifica con la rosso dopo un solo turno di prove libere. Sarà interessante vederlo in gara...

In 12esima piazza c'è Alexander Albon con la Williams FW46, meno esplosiva nel giro secco rispetto allo scorso anno. L'anglo-thailandese ha preceduto la Haas di Kevin Magnussen e la Racing Bulls di Daniel Ricciardo che non ha impressionato.

Nico Hulkenberg ha causato una bandiera rossa quando mancavano ancora 11 minuti alla conclusione della Q2: il tedesco della Haas è stato costretto a parcheggiare la sua Vf-24 per un problema elettrico. La macchina si è spenta mentre era in quarta marcia e Mico è stato costretto a parcheggiare in una via di fuga. Era in una posizione pericolosa e la direzione gara ha deciso di bloccare la sessione per consentire ai commissari di percorso di spostare la vettura in posizione sicura. Senza tempo sarà 15esimo in griglia di partenza.

Non escono dalla Q1 le due Sauber: Valtteri Bottas resta fuori per 72 millesimi ed è 16esimo, mentre Guanyu Zhou è 20esimo senza tempo: i meccanici ci hanno provato a rimandarlo in pista dopo l'incidente in FP3 nel quale aveva demolito le ruote sul lato sinistro. I ragazzi di Hinwil hanno tentato un miracolo e c'erano quasi riusciti, visto che il cinese è riuscito ad andare in pista, ma si è visto sventolare la bandiera a scacchi prima di iniziare il giro cronometrato.

Le Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly sono 17esima e 18esima: la A524 si è confermata una macchina sbagliata anche su un tracciato diverso dal Bahrain. I due piloti francesi questa volta hanno evitato l'ultima fila, ma il loro calvario continua: solo in Australia arriveranno le prime modifiche per sperare di risalire la china.

Male anche Logan Sargeant che è 19esimo con la Williams: l'americano non ha trovato un giro pulito e l'ha pagato...