F1 | Verstappen impressiona nei long run: "Passo promettente"

La notizia del venerdì di Monza è l’assenza di Max Verstappen dalla vetta della classifica dei tempi. Sia al termine delle FP1 che delle FP2 il campione del mondo non è stato in grado di firmare la miglior prestazione dovendosi accontentare del quinto crono nelle Libere 1 – in 1’22’’840 – e del secondo nelle Libere 2 con appena 143 millesimi di ritardo dalla prestazione ottenuta da Carlos Sainz.

L’olandese, tuttavia, è consapevole che domenica sarà costretto all’ennesima gara in rimonta. A sorpresa questa mattina la Red Bull ha comunicato la sostituzione dell’unità termica sulla RB18 numero 1 e questo comporterà l’arretramento di cinque posizioni sullo schieramento.

Nonostante questo handicap, Verstappen non è sembrato demoralizzato. Max è consapevole di avere tra le mani una monoposto che si sposa perfettamente con il suo stile di guida ed una conferma è arrivata in occasione della simulazione del passo gara quando il campione del mondo ha girato su tempi davvero interessanti.

“Penso che la macchina sia piuttosto buona. Ho provato alcune cose diverse dalla FP1 alla FP2 per capire se si poteva fare meglio. Alcune hanno funzionato, altre no. Poi, naturalmente, ho effettuato prove generali di long-run vista la piccola penalità che dovrò scontare. Tutto è sembrato funzionare abbastanza bene”.

Anche a Monza si assisterà ad uno spettacolo simile a quello visto a Spa-Francorchamps quando Verstappen è stato l’assoluto protagonista della gara? L’olandese è sembrato parecchio scettico a riguardo.

“Ci sono ancora alcune cose che possiamo migliorare, ma Monza non è un tracciato simile a Spa. Certo, c'è poca deportanza, ma non ci aspettiamo che si presenti una situazione come a Spa”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In entrambe le sessioni di libere sono state le Ferrari a dettare il passo. Charles Leclerc ha firmato la miglior prestazione al termine delle FP1, mentre Carlos Sainz nelle FP2. Nonostante questi risultati, Verstappen non è sembrato impensierito dalla Rosse.

“Le Ferrari sembrano in forma, ma non sono preoccupato. Abbiamo ancora alcune cose da mettere a punto. Se consideriamo i long run credo che il nostro passo sia abbastanza buono, e questo è ovviamente l'aspetto più importante per la gara”.

Meno entusiasta al termine di questo venerdì è parso Sergio Perez. Il messicano è ormai costantemente più lento del suo compagno di squadra ed oggi ha chiuso le FP2 con il sesto crono in 1’22’’386 ed un gap da Sainz di 7 decimi.

Anche Perez dovrà scontare una penalità in griglia per aver sostituito il V6, ma di 10 posizioni, ed alla fine della giornata ha ammesso di aver sfruttato questo venerdì in pista per effettuare delle prove comparative di set-up.

“Abbiamo giocato un po' con l'assetto esplorando diverse direzioni, ma tutto sommato abbiamo raccolto abbastanza informazioni anche per quanto riguarda i diversi livelli di deportanza. È un quadro piuttosto promettente perché siamo riusciti a completare un programma molto solido”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il punto sul quale si è concentrato il messicano è il degrado gomme apparso piuttosto contenuto sulla Red Bull e questo sarà un fattore determinante anche per la sua rimonta.

“Credo che alla fine siamo io e Max abbiamo usato assetti abbastanza simili, ma credo che la cosa principale sarà il ritmo di gara. Il degrado sarà fondamentale per la corsa di domenica”.

“La vettura sembra leggera, scivola molto, ma dipende dalla natura di questo circuito. Non vedo l'ora che arrivi domani, ma soprattutto domenica. I sorpassi saranno difficili, ma l degrado sembra promettere bene”.