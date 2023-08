F1 | Verstappen imperturbabile anche quando diluvia

“Penso che Max sia in un periodo della sua carriera in cui è semplicemente intoccabile”. Anche Christian Horner fa fatica a trovare parole inedite per commentare le imprese di Max Verstappen. La nona vittoria stagionale consecutiva (undicesima del 2023) è arrivata al termine di un weekend in cui ci sono stati molti imprevisti dettati dalle condizioni meteo, situazioni che non fanno piacere a chi sa di avere, in condizioni ordinarie, tutto ciò che serve per vincere. Ma nulla ha scalfito, neanche per un attimo, la sicurezza e la fiducia di Verstappen.

Nel weekend di casa ha scelto di dormire in camper, all’interno dell’area del circuito, rinunciando ad inviti e cene di gala per mangiare nell’hospitality con la squadra. Nessuna concessione extra, ma un fine settimana come tanti altri. Ad essere extra sono però i risultati, e soprattutto il modo in cui Max gestisce ogni situazione.

La Safety Car precede Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Non penso che ci sia nessun pilota sulla griglia che sarebbe in grado di ottenere ciò che Max coglie con la sua monoposto”, ha ribadito Horner, cercando di spiegare il suo rendimento visto nell’arco del fine settimana sull’asciutto, sul bagnato, in qualifica ed in gara. Quella vista oggi non è stata una cavalcata solitaria, perché Verstappen ha deciso di restare in pista al termine del primo giro di gara passando dalle soft (montate al via) alle intermedie solo al termine della seconda tornata.

Una scelta che lo ha fatto scivolare in sesta posizione, senza mostrare nessun segno di nervosismo. Tornato in pista ha passato in sequenza Leclerc, Gasly, Zhou e Russell per poi lanciarsi all’inseguimento di Perez, che aveva preso un vantaggio di circa 10 secondi grazie al pit-stop effettuato al termine del primo giro.

“A quel punto il ritmo di Max è stato impressionante – ha spiegato Horner – al punto da recuperare sette secondi in tre giri”. La pista che progressivamente si asciugava ha portato al passaggio alle slick, e la Red Bull ha deciso di chiamare ai box Verstappen prima di Perez, un vantaggio che ha consentito a Max di mettere a segno l’undercut sul compagno di squadra per portarsi al comando della gara. “Se avessimo fermato per primo Checo – ha spiegato Horner - Alonso e Gasly avrebbero superato Max, quindi saremmo passati da avere due monoposto nelle prime due posizioni ad averne una al comando ed una al quarto posto. Quindi abbiamo fermato prima Max, sapendo ovviamente che avrebbe superato Checo, ma alla fine ci siamo ritrovati con le due monoposto sempre in prima e seconda posizione”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, effettua il pit stop Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sarebbe cambiato comunque poco, il ritmo di gara di Verstappen si è confermato altra cosa rispetto a quello di Perez, e l’ultima conferma è arrivata nei sei giri finali, quando ha preso il largo un’ultima volta prima della bandiera a scacchi. Fine dei giochi. Ora nelle ultime nove gare stagionali Verstappen si confronterà con la storia, andando a caccia di record, unici avversari ancora in grado di impensierirlo. Ma davanti a tale superiorità, diventa difficile anche solo ipotizzare che qualcosa possa andare storto. Arriverà il giorno i cui Max uscirà da un circuito senza in mano la coppa del vincitore, ma oggi quel giorno appare molto, molto lontano...