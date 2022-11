F1 | Verstappen: "Imola è stata il passaggio cruciale della stagione"

“La vittoria numero 15? Credo che abbiamo buone possibilità, la macchina è veloce e credo che la pista sia tra quelle che per noi dovrebbero andar bene”. Non si nasconde Max Verstappen, non è nel suo stile. Il bi-campione del mondo è arrivato ad Interlagos accolto da grande interesse, e non potrebbe essere altrimenti visto il suo stabile legame con Kelly Piquet, una relazione che in Brasile è sempre oggetto di attenzioni.

“Mi piace essere qui – ha commentato Max – e mi piace correre su questa pista. Oltre al layout del circuito c’è molta passione, c’è storia, ci sono fan che amano la Formula 1, e salire sul podio è sempre speciale”.

Verstappen ha ripercorso la sua stagione 2022, iniziando dalle prime gare che non lasciavano presagire il dominio confermato dopo la pausa estiva. “Il campionato per noi ha avuto un avvio terribile, e dopo le prime tre gare non pensavo che saremmo stati in grado di lottare per il campionato. Il passaggio più importante della stagione è stato il weekend di Imola, dove siamo davvero andati molto bene. È servito a ritrovare morale, e abbiamo iniziato a ridurre un po' il gap che avevamo nella classifica generale, anche se sapevamo che non avremmo potuto permetterci altri passi falsi”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Da quel weekend – ha proseguito Max – le cose sono migliorate. La macchina è cresciuta diventando sempre più competitiva, non c’è stato un momento esatto in cui mi son detto ‘ci siamo’. Ora ripensando a tutto e credo che sia stato un anno pazzesco, qualcosa che non avrei immaginato ad inizio stagione. Ma se devo scegliere un passaggio cruciale, quello è stato il weekend di Imola”.

Guardando al prossimo anno, Verstappen non sembra molto preoccupato dalle limitazioni del tempo in galleria del vento con cui dovrà fare i conti la Red Bull. “Un impatto lo avrà – ha spiegato – ma quanto non lo so ancora. Sono fiducioso che la squadra e le persone che abbiamo possano vivere questa riduzione come una motivazione in più per cercare di fare ancora meglio. Di base abbiamo una macchina molto competitiva, e molte grandi idee, quindi sono fiducioso e spero che basti per confermarci dove siamo”.