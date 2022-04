F1 | Verstappen: "Il titolo? Al momento non ci credo"

È stato un inizio di stagione da dimenticare per Max Verstsappen. Il campione del mondo, infatti, nelle prime tre gare è riuscito a salire sul gradino più alto del podio soltanto nel secondo appuntamento di Jeddah, al termine di un intenso duello nelle fasi conclusive con Charles Leclerc, mentre sia nel round di apertura del Bahrain che in quello della scorsa settimana andato in scena in Australia è stato costretto al ritiro per problemi tecnici.

I due zero in classifica sono pesantissimi, specie considerando il distacco dal pilota della Ferrari che guida la graduatoria con un margine di 46 punti. Il pilota della Red Bull, al termine del GP di Melbourne, non ha nascosto la propria delusione per questi problemi di affidabilità che potrebbero rendergli complicata la difesa del titolo.

Nonostante la stagione sia ancora lunga e manchino ben 20 gare al termine, Max ha ammesso come la situazione attuale non sia delle migliori.

“Abbiamo bisogno di essere più veloci ed essere più affidabili. Al momento non brilliamo né per velocità né per affidabilità. Ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare”.

Quando gli è stato chiesto quante possibilità ritiene di avere per conquistare il titolo nel 2022, Verstappen ha risposto: “Non ci penso nemmeno. Al momento non c’è motivo di crederci”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, si ritira dalla gara Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Se si osserva la classifica piloti fa specie trovare l’olandese in sesta posizione con soli 25 punti, mentre il diretto inseguitore di Charles Leclerc è a sorpresa George Russell. Nonostante questa situazione del tutto inattesa alla vigilia della stagione, Christian Horner ha spinto il suo pilota a non mollare.

“Siamo soltanto al 10% del nostro percorso in campionato, ci sono ancora molte gare da disputare. La cosa incoraggiante è che abbiamo di base una vettura molto veloce”.

“Ovviamente quando Max è uscito dalla vettura era molto frustrato, ma è consapevole che siamo un team unito. Torneremo e sono certo che lui tornerà ancora più forte ad Imola”.