F1 | Verstappen: "Ho sofferto da subito con ogni mescola"

Dopo aver ottenuto il successo nella Sprint Race del sabato, che gli ha garantito il diritto da partire dalla pole, Max Verstappen non è riuscito a replicare lo stesso risultato in gara questa domenica.

Sul tracciato del Red Bull Ring è apparso palese sin da subito che il campione del mondo oggi non avesse lo stesso passo della Ferrari F1-75 di Charles Leclerc. Dopo aver mantenuto il comando delle operazioni al via, Max ha iniziato a faticare nel gestire la sua RB18 ed in ben tre occasioni ha dovuto subire il sorpasso da parte del monegasco della Ferrari.

La Red Bull ha cercato di mettere una pezza a quelli che sono apparsi da subito problemi evidenti di gestione gomme anticipando la prima sosta al tredicesimo giro per passare dalla mescola media a quella hard, ma anche questa scelta strategica non ha cambiato il risultato.

Leclerc è riuscito a tornare al successo dopo un periodo complicato, mentre Verstappen, complice il ritiro di Carlos Sainz jr. per l’ennesimo problema di affidabilità della power unit Ferrari, ha limitato i danni chiudendo sul secondo gradino del podio.

Nel finale Max ha sperato di poter beffare Leclerc quando sulla monoposto del monegasco si è presentato un problema all’acceleratore, ma il gap di sicurezza che Charles era riuscito a creare in precedenza ha consentito al pilota della Ferrari di tagliare il traguardo con un vantaggio di 1 secondo e mezzo.

“È stata una giornata complicata” ha dichiarato Verstappen una volta uscito dall’abitacolo della sua Red Bull.

Il campione del mondo ha poi spiegato come abbia sofferto sia con le mescole medie che con quelle dure accusando un degrado importante che non gli ha permesso di lottare ad armi pari con Leclerc.

“Abbiamo iniziato a soffrire con le gomme sin da subito ed abbiamo accusato questo problema con ogni mescola. Avevo troppo degrado per poter attaccare Charles”.

Nonostante la delusione per una mancata vittoria, Verstappen ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno ed ha posto l’accento su un secondo posto che gli consente di limitare i danni in ottica campionato.

“Dobbiamo analizzare tutto per capire perché sia andata così. Non è stata una buona giornata perché non avevamo grip né all'anteriore né al posteriore ed è stato strano. Ad ogni modo è un buon secondo posto, un risultato positivo in una giornata difficile”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ha poi ammesso di essere rimasto sorpreso dal passo mostrato dalla Ferrari in Austria sembrato decisamente diverso rispetto a quanto visto ieri nella Sprint Race.

"Le Ferrari erano già veloci ieri, ma sono andati meglio di quanto pensassi. Mi spiace per Carlos che si è ritirato ed anche per Checo, ma io dovevo massimizzare il risultato".

Prima di congedarsi, Max ha voluto ringraziare la marea orange che, come da tradizione negli ultimi anni, ha invaso il tracciato di Spielberg.

“È stato bello avere così tanti tifosi che sono venuti a supportarmi qui in Austria. Non mi ha dato fastidio guidare con i fumogeni accesi, ma mi è dispiaciuto non poter regalare loro una vittoria. Penso che il secondo posto sia un risultato discreto”.