F1 | Verstappen: "Ho perso qualcosa con piccoli errori"

Alzi la mano chi avrebbe pronosticato ad inizio stagione che all’ottava qualifica dell’anno Max Verstappen avrebbe ottenuto soltanto una pole position.

Il campione del mondo, che lo scorso anno aveva messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi in ben 10 appuntamenti, quest’anno è riuscito a brillare in qualifica soltanto in occasione del round di Imola.

Non si può ovviamente parlare di crisi Verstappen, considerando come l’olandese sia riuscito a capitalizzare le sfortune e gli errori della Ferrari in gara per strappare la vetta della classifica piloti a Charles Leclerc, ma certamente fa specie vedere il portacolori della Red Bull non riuscire a stare davanti a Sergio Perez negli ultimi due appuntamenti.

Anche a Baku, così come a Monaco, sin dal venerdì il messicano è sembrato subito a proprio agio con la RB18 a differenza di Max, ed in qualifica il vincitore del GP di Monte Carlo è riuscito a precedere il compagno di squadra con un margine di soli 65 millesimi.

“L’inizio del giro è stato buono, ma poi ho perso qualcosa commettendo dei piccoli errori” ha dichiarato un Verstappen non certamente entusiasta.

Max è sembrato patire gli stessi problemi già accusati a Monaco, quando la mancanza di un anteriore preciso e puntato gli ha tolto fiducia nella vettura.

“Oggi ho dovuto faticare un po' per trovare il bilanciamento tra anteriore e posteriore sul giro secco. Questo è stato un problema ultimamente e per questo non potevo fare meglio del terzo tempo oggi”.

Il tempo di 1’41’’706 è valso a Verstappen la partenza dalla terza casella in griglia. Un risultato al di sotto delle aspettative per Max che però è fiducioso in vista della gara di domani.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Le Red Bull nelle simulazioni di gara hanno mostrato un passo decisamente competitivo e la maggior velocità di punta rispetto alla Ferrari potrebbero consentire al team di Milton Keynes di puntare al quinto successo consecutivo.

“Il terzo tempo non è quello che volevo, ma penso che come team il secondo e terzo posto in griglia ci possa dare delle buone opportunità per domani”.

“Soltanto domani scopriremo se la nostra vettura avrà il passo per sfidare la Ferrari, ma nel complesso credo che ci manchi qualcosa sul giro secco. Sulla distanza di gara, invece, solitamente la RB18 va bene”.

"Sicuramente farà molto caldo anche domani e spero che questo giochi a nostro favore. Dovremo fare attenzione a gestire le gomme".