F1 | Verstappen: "La RB19 è tornata a comportarsi molto bene"

La prima giornata di prove libere a Suzuka è andata in archivio con il ritorno di Max Verstappen in cima alla classifica dei tempi, così come ormai da tradizione. Red Bull ha subito voluto mettere da parte il weekend di Singapore, dove particolari situazioni tecniche hanno messo in crisi la RB19, presentandosi in Giappone con una vettura che ha ridato un buon feeling ai piloti nonostante le particolari condizioni del tracciato.

Sin dalle prime prove libere, infatti, la maggior parte dei piloti ha riportato condizioni di poco grip, rimarcando anche un eccessivo scivolamento del posteriore. C’è chi ha sofferto maggiormente l’usura del posteriore, un po’ a sorpresa viste le caratteristiche della pista, e chi, come da tradizione a Suzuka, dell’anteriore, ma ciò su cui tutti sono d’accordo è che in questa prima giornata si è evidenziato un degrado gomme piuttosto marcato.

Al netto di questi elementi, in Red Bull sembrano comunque soddisfatti dei risultati raggiunti, in particolare Max Verstappen, primo al termine delle prove del venerdì. In mattinata l’olandese ha anche testato il fondo che era stato portato a Singapore una settimana fa, effettuando una comparazione diretta con il compagno di squadra, che invece in FP1 ha girato con la vecchia specifica. Il nuovo fondo è poi stato confermato anche sulla vettura del messicano nel corso della sessione pomeridiana.

I test portati avanti da Verstappen in FP1 Photo by: Giorgio Piola

“Oggi è andata molto bene. Sì, sin dal primo giro la vettura si è comportata di nuovo molto bene, nel complesso abbiamo portato a termine una buona giornata, short run, long run. Abbiamo visto tanto degrado, sarà difficile per le gomme in gara, ma credo che per ora sia un buon inizio di weekend”, ha spiegato Verstappen al termine della giornata durante le interviste. Il pilota della Red Bull si è confermato il più rapido in assoluto nel primo settore, rifilato oltre due decimi e mezzo a Lando Norris, mentre le Ferrari sono staccate di ben quattro decimi.

Dato l’alto degrado riscontrato oggi, molti piloti hanno sottolineato l’importanza di conquistare una buona posizione in qualifica e l’olandese crede di avere gli strumenti per puntare alla pole, specie con un buon lavoro in nottata per sistemare qualche dettaglio: “Penso che dietro di me il gruppo sia compatto con Ferrari, McLaren, sono vicine, vedremo. Ma alla fine della giornata, noi ci concentriamo su noi stessi, ottimizzando le nostre prestazioni e sono certo che se ci riusciamo possiamo lottare per la pole”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di casacca, Sergio Perez. In mattinata, forse preso anche in contropiede dallo scarso grip offerto dalla pista, il messicano ha avuto qualche problema in più a livello di set-up, per poi trovare maggior fiducia nel pomeriggio. Nonostante un tempo sulla soft deludente, data anche qualche sbavatura sul giro secco, Perez crede di aver compreso quale sia la direzione da prendere sull’assetto in vista delle qualifiche e della corsa.

“È stata una giornata molto interessante. Questa mattina avevamo un bilanciamento poco equilibrato, ma siamo riusciti a capire bene la direzione che dobbiamo prendere. Le cose sembrano molto migliori rispetto allo scorso weekend, il che è positivo. Spero di potermi qualificare bene domani, perché il degrado sembra piuttosto alto, specie con le temperature alte che ci aspettiamo. Sì, credo che saremo forti domani e anche domenica”, ha spiegato l’alfiere della Red Bull.