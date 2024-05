F1 | Verstappen: "Giornata pessima, per ora siamo molto distanti"

Max Verstappen lo aveva lasciato intendere nelle interviste del giovedì e così è stato al venerdì. Imola è una pista complessa, dove bisogna mettere insieme tanti aspetti e, quantomeno in questa primo giorno di libere sul tracciato sulla riva del Santerno, la RB20 per ora non ha impressionato.

Anche lo scorso anno, la Red Bull spesso non era la vettura più efficace sui cordoli e nelle curve molto lente, ma aveva un vantaggio talmente ampio da riuscire a compensare. Infatti, non è un mistero che lo scorso inverno, come confermato anche dai piloti, il team abbia focalizzato la propria attenzione anche sul migliorare questi due aspetti, che a Imola possono gare la differenza.

Considerando che sono stati anche rimossi dei dissuasori in determinati punti del circuito, ora è ancor più fondamentale trovare il giusto equilibrio complessivo. Occorre una vettura morbida per attaccare i cordoli, ma anche ben salda per le curve a media e alta velocità, senza dimenticare quanto sia cruciale trovare la corretta altezza da terra: oggi molti piloti si sono lamentati dei continui saltellamenti a causa dei vari dossi lungo la pista.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen non ha nascosto il suo disappunto alla fine della prima giornata, consapevole di non aver ancora trovato il feeling ideale con la sua RB20, in maniera simile a quanto si era verificato a Miami qualche settimana fa. “È stata una giornata difficile. Non sentivo a mio agio in macchina, la monoposto si muoveva parecchio e allora diventa molto facile perdere la vettura. Abbiamo quindi alcune cose da rivedere, perché oggi è andata decisamente male, non ci sentivamo a nostro agio”.

“Anche il long run è stato davvero pessimo. Dobbiamo sicuramente migliorare alcune cose se vogliamo essere competitivi domani. Oggi eravamo molto lontani”, ha spiegato Verstappen durante le interviste rilasciate dopo la fine della seconda sessione di prove libere, in cui ha chiuso con il settimo tempo finale a oltre mezzo secondo dalla vetta.

Dare per vinta la Red Bull, tuttavia, sarebbe un grosso errore, perché nel corso del tempo hanno in più occasioni dimostrato come tra il venerdì e il sabato riescano a trovare dei correttivi che permettono di fare dei passi in avanti. Indubbiamente, però, partire da una base che non ha fornito i riscontri sperati, come confermano anche i diversi errori dello stesso Verstappen nel corso della giornata, richiederà più lavoro. Soprattutto nella prima sessione, quella dove partiva con il setup arrivato in fabbrica, l’olandese ha commesso delle sbavature, denotando delle difficoltà soprattutto nella zona delle Acque Minerali. Andando ad osservare i riferimenti della FP2, parte del distacco accumulato dal vertice viene proprio da quella zona, ma anche dalla percorrenza della Tosa.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che non possa essere peggio di quello che abbiamo visto oggi, giusto? Per questo motivo, valuteremo alcune cose che possiamo migliorare per domani. Ma sì, sembra che gli altri abbiano fatto un passo avanti. E da parte nostra è stata solo una brutta giornata”, ha aggiunto il tre volte campione del mondo sul lavoro notturno che attenderà la scuderia di Milton Keynes.

Verstappen è stato anche infastidito da un episodio con Lewis Hamilton, che lo ha ostacolato alla chicane Villeneuve prima della Tosa, tanto che ha subito espresso il suo disappunto quando si trovava ancora in macchina. "Non è la prima volta che accade", ha detto Verstappen a proposito di quanto avvenuto con Hamilton.

"Si cerca, ovviamente, di mantenere sempre la calma. Ma sì, è successo di nuovo. Ma dall'altra parte non voglio parlarne troppo, perché non è questo il nostro problema oggi", ha poi tagliato corto Verstappen, che chiaramente vuole spostare la sua concentrazione sul riuscire a trovare un setup più adatto alla pista in vista delle qualifiche.