F1 | Verstappen: "Frenato dalla bandiera gialla, ma sono veloce"

Se il terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna avevano lanciato segnali allarmanti per gli avversari della Red Bull, le qualifiche hanno invece regalato la pole position alla Ferrari - con la prima della carriera di Carlos Sainz - mentre il team di Milton Keynes è riuscito a limitare i danni con il secondo posto ottenuto da Max Verstappen.

La pioggia caduta già prima delle prove ufficiali ha scompaginato almeno in parte quello che avevamo potuto annotare questa mattina e l'olandese non ha così avuto quel margine che sembrava poter avere nei confronti dei diretti rivali per il titolo.

"E' stata una qualifica complicata a causa della pioggia. La pista era bagnata, poi si è asciugata. Poi si è bagnata di nuovo quindi era necessario azzeccare le tempistiche. La mia RB18 ha funzionato molto bene, però la Q3 è sempre una lotteria in queste condizioni", ha dichiarato Max Verstappen una volta sceso dalla sua Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, nel corso del suo ultimo tentativo, è stato rallentato dall'esposizione delle bandiere gialle causate da un testacoda di Charles Leclerc, a sua volta intento a spingere forte per cercare di accaparrarsi la pole. questo è stato probabilmente un episodio chiave del pomeriggio di Max, che domani sarà costretto a partire accanto a Carlos Sainz Jr.

"Quando riesci a fare un giro veloce è importante, perché può essere decisivo. Io nell'ultimo giro veloce sono stato rallentato dalla bandiera gialla. Comunque essere in prima fila è un buon risultato perché abbiamo una macchina competitiva sia sul bagnato che sull'asciutto".

Consapevole di avere una monoposto pronta e performante sia sull'asciutto che sul bagnato, Verstappen ha affermato che domani non dovrà essere per forza aggressivo nei confronti di Sainz sin dalle prime battute della gara. Qualora non dovesse piovere, la gestione delle gomme dovrebbe essere un fattore fondamentale su una pista come Silverstone, che spesso le ha messe in difficoltà per la sua conformazione.

"Non penserò solo al primo giro e a essere aggressivo. Bisogna pensare all'intera gara. Come ho detto abbiamo una buona macchina in gara. Bisogna pensare bene alla gestione gomme e fare una buona gara domani", ha concluso il campione del mondo in carica di F1.