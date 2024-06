F1 | Verstappen firma il settebello a Barcellona e Norris è battuto

L'illusione di Lando Norris è durata fino alla prima staccata: il pilota McLaren al via ha tenuto d'occhio solo Max Varstappen che però lo ha sfilato con cattiveria all'interno alla prima curva, mentre George Russell con la Mercedes che si buttato all'esterno con una manovra magistrale è passato al comando, tenendo la testa della corsa per due giri. Poi l'olandese ha preso il controllo della corsa e non l'ha più ceduto se non nelle fasi di pit stop.

La Red Bull non è certo la migliore monoposto del momento, ma Verstappen ha dato un'altra dimostrazione del suo talento insuperabile per conquistare la 61esima vittoria in carriera nel GP di Spagna che è la settima affermazione stagionale e la quarta a Barcellona, la terza di fila. Il muretto di Milton Keynes ha avuto le idee chiare già prima della partenza quando ha mandato il tre volte campione del mondo al via con un treno di soft usate, mentre il poleman Norris aveva le nuove, riservandosi il set fresco per l'ultimo stint in modo da sfiancare la McLaren.

Verstappen vede sfumare il ruolo di sfidante nel mondiale di Charles Leclerc, perché emerge chiara la figura di Lando Norris che con il secondo posto a Montmelò diventa l'inseguitore con un distacco di 69 punti da Max e con due lunghezze di vantaggio sul monegasco. Max è un "mostro" perché rende semplici vittorie molto difficili, visto che oggi la MCL38 era la monoposto più competitiva. Lando ha chiuso a 2"2 dalla Red Bull cogliendo anche il giro più veloce (1'17"115), ma la partenza sbagliata gli è costata una possibile vittoria e la sconfitta brucia molto perché ha sprecato una grande occasione.

Il ragazzo di Zac Brown ha sentito la pressione e l'ha pagata, mentre l'imperturbabile Max raccoglie il pieno bottino: Lando con la pole e il giro veloce testimonia che il potenziale c'era e qualcosa ci ha lasciato per inesperienza. I due, come previsto, hanno fatto una gara a parte: dietro è spuntato Lewis Hamilton che torna sul podio dopo 12 GP. Il sette volte campione del mondo ha puntato sulle soft per l'ultimo stint di gara, mentre Russell è stato messo sulle hard. George, quindi, si è dovuto arrendere al più esperto compagno di squadra, ma ha mandato in visibilio il pubblico per il sorpasso all'esterno di Norris al giro 35 quando ha reagito alla manovra subita da Lando, quando i due hanno effettuato affiancati il tratto di pista dalla curva 3 fino alla 7. Poi la superiorità della vettura papaya ha fatto la differenza, ma Russell non esce da perdente da questo appuntamento, visto che nel finale ha dovuto difendersi dal disperato attacco di Charles Leclerc..

La Mercedes si erge a terza forza, scavalando la Ferrari che è la vera grande sconfitta di Barcellona. Gli aggiornamenti tecnici non hanno dato i risultati sperati e la SF-24 non consente a Charles Leclerc e Carlos Sainz di andare oltre il quinto e sesto posto. Il monegasco si è lamentato del contatto con Sainz alla prima curva del Giro 3, per cui c'è stata anche una inutile guerra fraticida mentre era il momento di salvare le gomme. La Scuderia non ha il passo per lottare al vertice: la Spagna mostra dei valori che sono cambiati perché McLaren e Mercedes non hanno portato novità, ma entrambe sono state davanti alle rosse aggiornate.

Oscar Piastri è settimo con la seconda McLaren: dispone di una monoposto vincente e l'incapacità in qualifica di sfruttare il materiale a disposizione (troppi errori), lo penalizza pesantemente. Alla McLaren mancano i punti importanti dell'australiano per accelerare l'inseguimento sulla Ferrari per diventare la seconda nel mondiale Costruttori: Maranello ha un vantaggio di 33 punti che non sono più molti. Nella Scuderia si devono allacciare le scarpe perché i risultati non sono pari alle aspettative e nelle prossime due settimane ci sono altri due appuntamenti su piste veloci: Red Bull Ring e Silverstone.

Sergio Perez ha tentato la carte delle tre soste: il messicano con la seconda Red Bull non è andato oltre un deludente ottavo posto. La RB20 non è più la macchina dominante di inizio stagione e Checo non riesce a tenere il passo del gruppo di testa. Inspiegabile oltre che inaccettabile, visto che Perez è scivolato al quinto posto nell'iride piloti, mentre era saldamente secondo.

Le ultime due posizioni nella zona punti sono appannaggio dell'Alpine con PIerre Gasly poco avanati a Esteben Ocon. Qualcuno dirà che sono i primi segni della cura Briatore, ma è indubbio che a Enstone hanno imboccato la strada giusta per abbandonare il fondo della classifica. Ha mancato la zona punti Nico Hulkenberg con la migliore Haas e il tedesco è l'ultimo pilota a pieni giri, visto che tutti gli altri sono stati doppiati.

Il primo in questa lista è Fernando Alonso con l'Aston Martin: l'iberico per la 21esima volta in gara davanti al suo pubblico è costretto ad un ruolo da comprimario che certo non gli può piacere. Farà sentire la sua voce perché non è il ruolo che contava di recitare con la "verdona".