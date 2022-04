F1 | Verstappen: "Ferrari davanti, ma abbiamo capito cosa fare"

245 millesimi sono pochi se si considera che stiamo parlando del divario tra due formula 1 create da due gruppi di progettazione differenti, ma possono diventare un margine importante se si studiano tutti i fattori in gioco che quel margine hanno determinato.

Max Verstappen ha inseguito le Ferrari nelle prime due ore di pista all'Albert Park di Melbourne. Una pista rivista rispetto a quella di 3 anni fa - l'ultima volta in cui si è corso realmente - con la Red Bull che si conferma molto forte nei tratti di pura efficienza aerodinamica e in difficoltà in tratti in cui è il carico aerodinamico a farla da padrone.

Un mondo alla rovescia rispetto anche solo a pochi mesi fa, ma lo status quo delle cose parla di una RB18 molto veloce nel settore centrale - ed è dove fa la differenza - ma anche in netto debito nel terzo, dove la Ferrari recupera sulla vettura di Newey dai 4 ai 5 decimi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il computo dei tre settori, a oggi, vede le Ferrari più rapide, ma Max Verstappen pensa di non essere così distante dalle Rosse.

"Sì, il settore finale è complicato ma nel mio ultimo tentativo ho avuto una macchina davanti e quello di certo non mi ha aiutato: ma credo che nelle Libere 1, e all'inizio delle Libere 2, ci mancasse un po' di bilanciamento. E credo che per il giro finale siamo riusciti a migliorare un po' la macchina. Infatti ero molto più contento. Siamo un po' dietro alla Ferrari, ma credo che potremmo essere un po' più vicini di così. Alla fine posso dire di essere contento. Abbiamo fatto buoni miglioramenti".

"La vettura, dopo le modifiche, è stata più bella da guidare. Ed è stato un bene, perché all'inizio in pista era un po' complicato. Ma siamo nella giusta direzione. Cercheremo di continuare a costruire il nostro fine settimana nella direzione intrapresa sperando di fare altri miglioramenti per domani".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Le prime due sessioni di libere non hanno dato verdetti incontrovertibili, ma è quasi certo che le lotte per il successo e per il podio saranno circoscritte tra Ferrari e Red Bull. Salvo impronosticabili guai d'affidabilità che, con queste nuove vetture, sono sempre dietro l'angolo.

"Credo che anche in questo fine settimana sarà una lotta tra noi e la Ferrari. Non si sa mai domani, ma per ora sembra che la Ferrari sia davvero forte. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, ma più o meno siamo a punto".

"Il nuovo tracciamo è buono. Credo che il grip dell'asfalto sia piuttosto buono, i bump sono migliorati. Credo che abbiamo reso più bella questa pista perché puoi attaccare meglio le curve pur essendo più pulito. Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro"., ha terminato Verstappen.