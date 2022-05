F1 | Verstappen felice: "Ora facciamo durare le gomme"

L'errore nelle qualifiche del GP di Miami sembrava aver compromesso in maniera, se non definitiva, almeno importante il weekend di Max Verstappen. Ma mai sottovalutare il campione del mondo in carica, né le nuove doti di una Red Bull RB18 cresciuta nel corso delle ultime due settimane con l'arrivo di aggiornamenti che ne hanno estrapolato maggiore potenziale.

Dopo un'ottima partenza, in cui Verstappen ha letteralmente bruciato all'esterno un forse troppo cauto Carlos Sainz Jr. Max si è messo alla caccia di Leclerc e al nono giro lo ha superato di slancio. Da quel momento in poi la gara è finita, se non fosse stato per l'intervento della Safety Car che ha clamorosamente riaperto un gran premio che sembrava chiuso.

La Red Bull ha fatto la differenza con gomme medie. La Ferrari ha sofferto, soprattutto con l'anteriore destra. Le vetture britanniche, invece, non hanno avuto alcun problema e hanno fatto della gestione gomme la propria forza.

"Oggi siamo andati bene in particolare con gomme medie", ha dichiarato Max Verstappen a fine gara dopo aver conquistato il terzo successo della stagione. "Avevamo la capacità di farle durare di più. Poi ho visto che Charles faticava con le anteriori e l'ho passato. Poi sono riuscito ad avere un po' di margine con quelle mescole".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1 ° posizione, riceve un casco di Miami Dolphins Football Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Con le Hard, invece, eravamo vicinissimi. Spesso ci siamo scambiati il giro più veloce in gara con quelle mescole. Per questo ero preoccupato quando è entrata la Safety Car, perché praticamente avevamo lo stesso passo. Poi sono riuscito a resistere a un paio di attacchi portati con il DRS e quando le mie gomme sono tornate in temperatura ottimale sono riuscito a staccarlo un po'".

A fine gara Verstappen è parso particolarmente provato. Sicuramente ha speso tante energie per cercare di respingere gli attacchi di Leclerc dopo l'intervento della Safety Car, ma in generale il clima e la pista hanno affaticato non poco il campione del mondo in carica.

"Abbiamo avuto la gara sempre sotto controllo, ma quando la gara è così fisica è semplice fare un errore e devi sempre mantenere la concentrazione alta", ha concluso Verstappen.