F1 | Verstappen ed Alonso pensano ad un "dream team" per Le Mans?

Tentare la fortuna alla 24 Ore di Le Mans è qualcosa che molti dei più grandi piloti della storia della Formula 1 hanno in mente, e uno di loro è Max Verstappen. Sebbene l'olandese sia ancora concentrato a battere ogni tipo di record nel Circus, non ha mai nascosto il suo desiderio di conquistare il trono sul circuito de La Sarthe.

Interpellato nuovamente in occasione del Thanks Day Honda per ringraziare i fan per il loro sostegno, il tre volte campione del mondo ha rivelato di aver parlato con Fernando Alonso della possibilità di formare un dream team in futuro: "Ne ho parlato con Fernando e mi ha detto che gli piacerebbe farlo ancora una volta con me".

"Sarebbe davvero bello, e a Le Mans non c'è un peso minimo per i piloti: io sono pesante, quindi dovrei cercare compagni di squadra più leggeri, ma Fernando lo è, quindi potrebbe essere bello", ha spiegato il pilota della Red Bull, che ha anche detto che deve trovare qualcun altro per formare il "dream team". "Dobbiamo solo trovarne un altro, devo fare delle ricerche", ha detto sorridendo.

E ascoltando queste parole, un altro campione del mondo ha voluto scherzare sulla questione e si è proposto come candidato per essere il terzo in con Max Verstappen e Fernando Alonso. Si tratta di Marc Marquez, che ha salutato la Honda in questo giorno speciale e ha commentato ridendo di pesare meno dello spagnolo: "Sono più leggero di Fernando. Sto solo scherzando eh, non sono pronto a farlo".

Forse dovremo aspettare molti anni per vedere l'olandese nella leggendaria gara di durata francese, anche se è certo che nel corso della sua carriera vorrà essere sulla griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans. Chissà se con la leggenda spagnola al suo fianco o se cercherà un progetto interessante con qualcun altro.