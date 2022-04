F1 | Verstappen: "Doppietta meritata, perfetti dal venerdì"

Pole position, vittoria nella Sprint Qualifying, giro veloce e vittoria in gara. Per Max Verstappen il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato semplicemente perfetto.

Il campione del mondo ha dominato dal primo all’ultimo giro, imponendo un ritmo inavvicinabile per chiunque altro e togliendosi anche lo sfizio di doppiare un Lewis Hamilton irriconoscibile alla guida di una Mercedes W13 che nelle mani di George Russell è riuscita ad artigliare il quarto posto.

Per Verstappen, però, le buone notizie sono arrivate anche dalla brutta gara di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, infatti, si è complicato la vita al via quando è stato sopravanzato sia da Sergio Perez che da Lando Norris, ed ha poi gettato al vento un terzo posto ormai sicuro quando, nelle battute finali dopo aver montato le Pirelli soft per andare alla ricerca del giro più veloce, è andato a muro alla Variante Alta.

Leclerc è riuscito a ripartire, ma è stato costretto ad una sosta supplementare per cambiare il musetto danneggiato ed ha chiuso in sesta posizione lasciando sul campo un bottino di punti importante.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Grazie al secondo successo stagionale Max è riuscito a tornare in seconda posizione in classifica ed adesso insegue Leclerc con un ritardo di 27 punti.

“È sempre difficile ottenere un risultato simile, ma sia ieri che venerdì eravamo sul pezzo” ha commentato un Verstappen particolarmente rilassato a fine gara.

Il meteo è stata la variabile impazzita di questo weekend. Il venerdì i piloti hanno dovuto affrontare un tracciato bagnato sia nelle FP1 che, in parte, nelle qualifiche, mentre al sabato il sole ha reso più semplice la vita in pista.

Oggi, invece, la pioggia è caduta copiosa prima del via, ma l’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari si è asciugato rapidamente consentendo a tutti di passare alle gomme slick dopo una ventina di giri.

Verstappen ha voluto sottolineare come la Red Bull RB18 si sia comportata bene in ogni circostanza e la doppietta ottenuta oggi in casa Ferrari ha consentito al team di Milton Keynes di ridurre ad 11 i punti di ritardo dalla Rossa nel Costruttori.

“Abbiamo disputato un weekend davvero consistente anche se con queste condizioni meteo non puoi mai avere certezze sulla tua competitività. Abbiamo fatto tutto bene e credo che questa doppietta sia stata meritata”.

Prima di congedarsi ed andare a festeggiare una vittoria meritata sul gradino più alto del podio, Max ha fatto notare come il momento di maggior tensione in gara sia stato quello relativo al cambio gomme con il passaggio alle Pirelli medie.

“La partenza è stata molto importante, ma ho dovuto valutare con attenzione anche altre situazioni come ad esempio il momento in cui montare le gomme slick senza commettere errori. Siamo riusciti a gestire tutto”.