F1 | Verstappen domina Suzuka, Sainz e Leclerc terzo e quarto

Max Verstappen pratica un altro sport: il tre volte campione del mondo domina il GP del Giappone e colleziona la terza vittoria a Suzuka che è la 57esima della carriera. L'olandese ha voluto ripristinare le gerarchie dopo la doppietta Ferrari in Australia. La Red Bull ha portato un massiccio sviluppo sulla RB20 e la squadra di Miltpn Keynes ha capitalizzato la terza doppietta stagionale con un secondo posto di Sergio Perez che ambisce a un rinnovo del contratto dopo che ha accettato lo status da secondo pilota.

Il "cannibale" non vuole lasciare agli avversari nemmeno le briciole perché al giro 51 ha firmato anche il giro più veloce che, oltre al punto addizionale, regala a Max il 13esimo hot trick con un 1'33"706. E' stato un giro cercato perché poco prima il primato lo aveva conseguito Carlos Sainz con la Ferrari solo un decimo più lenta.

La supremazia Red Bull non è in discussione, ma la sensazione è che a Milton Keynes siano più veloci anche nello sviluppo della Ferrari. La Scuderia, comunque, ha raccolto il massimo su una pista ostica come quella di Suzuka. Dopo una qualifica deludente, la rossa ha fatto valere le sue doti nel preservare le gomme in gara e al 20esimo podio in carriera di Carlos Sainz (terzo stagionale), aggiunge un eccellente quarto posto di Charles Leclerc che ha guadagnato quattro posizioni dall'ottava in griglia

Il monegasco ha dato una dimostrazione in gara del suo potenziale: con le gomme media (battezzate da Pirelli per una vita di 18 giri) ha effettuato uno stint perfetto di 27 tornate che gli ha permesso di cambiare la strategia in una sola sosta, guadagnando un pit sugli avversari. Charles è terzo nel mondiale piloti davanti a Sainz staccato di 4 lunghezze. Lo spagnolo ha avuto gara libera nel finale per passare il compagno di squadra, onde evitare un possibile ritorno di Lando Norris. La Scuderia ha raggiunto l'obiettivo prefissato: confermarsi seconda forza del campionato. Se la Red Bull dominante ha 141 punti nel Costruttori, la Ferrari non è lontana perché è a 120 punti, con solo 21 in meno. La McLaren, terza, è lontana anni luce con 69 punti.

Leclerc ha confermato che la Ferrari ha un buon passo gara, ma la SF-24 paga troppo in qualifica e finire nel traffico penalizza i piloti della rossa che hanno un potenziale per essere più vicini alla Red Bull. E si finisca di dire che il Cavallino ha dimezzato il distacco da Verstappen (20 secondi contro i 40 di settembre), perché è ora di guardare avanti anziché lodarsi per il passo avanti fatto.

La McLaren ha deluso le attese. La terza posizione al via è stata un'invenzione di Lando Norris: la MCL38 non ha il passo in gara e l'inglese si è dovuto accontentare di un quinto posto che dà il valore della macchina di Woking. Non ha impressionato Oscar Piastri solo ottavo con la seconda vettura "papaya": il talento australiano per ora non sta emergendo come ci si poteva aspettare.

Fra i protagonisti di giornata c'è Fernando Alonso che si è concesso con il sesto posto di stare in scia con la sua sola Aston Martin alla Mercedes nel Costruttori. Lo spagnolo era partito con le soft per tentare una partenza aggressiva, ma il botto nel primo giro fra Daniel Ricciardo e Alexander Albon ha vanificato la scelta strategica. La "verdona" con l'aggiornamento aerodinamico ha fatto un passo avanti, ma i 44 secondi dalla vetta restano molti.

Male la Mercedes che si aggrappa a quello che ha per le mani, vale a dire l'ennesima monoposto sbagliata. Alla ripartenza dalla bandiera rossa George Russell e Lewis Hamilton hanno tentato di partire con le hard, ma la mossa non ha pagato. Russell ha chiuso settimo e Hamilton nono: troppo poco per le ambizioni della Stella. Russell è sotto investigazione per aver spinto fuori pista Piastri al giro 51: potrebbe essere penalizzato e, quindi, la sua classifica potrebbe cambiare...

La top 10 è completata da Yuki Tsunoda: davanti al pubblico di casa il giapponese ha fatto il suo con una Racing Bull che apre il secondo gruppo, vale a dire quello dei doppiati. La F1 è spezzata in due blocchi, con la squadra di Faenza che guida la... Serie B. Nico Hulkenberg è arrivato ai mergini della zona punti con la Haas, mentre Kevin Magnussen ha chiuso 13esimo. Fra i due si è infilato Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

La gara di Daniel Ricciardo e Alexander Albon è durata solo tre curve: l'australiano con la Racing Bulls all'ingresso della curva 3 si allarga per disegnare la traiettoria e non si accorge che si è infilato all'esterno l'anglo thailandese. Daniel perde il controllo della vettura e finisce nelle barriere esterne, seguito dalla Williams che ha un angolo d'impatto peggiore e il muso si infila nelle protezioni. Ricciardo esce subito dall'abitacolo, mentre Alex impiega più tempo, ma rassicura subito via radio che è incolume. La direzione gara ha fermato il GP con la bandiera rossa per soccorrere i piloti e ripristinare le protezioni. C'è voluta una mezz'ora.

Valtteri Bottas ha avuto sprazzi di vita con la Sauber: il finlandese ha concluso 14esimo davanti alle disastrose Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Il team di Hinwil ha evitato il pit stop, impostando un cambio gomme lento che gli ha permesso di fare l'operazionen 4 secondi anzichè nel mezzo minuto precedente. Un passo avanti...