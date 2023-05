F1 | Verstappen: “Domani minimo secondo posto, ma voglio vincere”

Fino all’inizio della Q3 sembrava tutto apparecchiato per la terza pole stagionale di Max Verstappen, sempre sugli scudi durante le sessioni di prove libere. Una partenza dal palo che sembrava quasi scontata, ma che in realtà si è tramutata in un amaro nono posto, ben otto posizioni alle spalle del compagno di team e di quello che era il suo vero obiettivo di giornata.

Una situazione che si è ribaltata in pochi minuti, da quell’errore a inizio della terza manche che ha cambiato in maniera importante l’andamento del fine settimana. Nel tentativo di spingere e cercare gli ultimi centesimi necessari per fare la differenza, il due volte campione del mondo è arrivato all’errore in curva sette, decidendo di abortire il giro.

Un errore che ha pesato in maniera importante, perché la bandiera rossa provocata da Charles Leclerc negli ultimi minuti della Q3 non gli ha poi permesso di completare quel giro che avrebbe dovuto riportarlo nelle zone alte della classifica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Proprio per questo, l’olandese non ha potuto nascondere la sua delusione per una situazione sì sfortunata, ma anche causata da una Q3 dove una sbavatura di troppo quando serviva mettere insieme, prima di tutto, un giro pulito. “Ovviamente è un peccato. Ma prima di tutto, ovviamente, non abbiamo fatto un giro. Ed è stata colpa mia. Ma sì, è stato estremamente difficile. Ero un po' fuori traiettoria, ho sentito un po' di sottosterzo e non sono riuscito a rimettermi in linea. Così ho interrotto il mio giro. E poi, naturalmente, ci vuole un po' di fortuna, sperando che non ci sia una bandiera rossa”, ha spiegato il portacolori della Red Bull, il quale, al netto dell'errore, si è detto soddisfatto del bilanciamento della vettura.

“Ma ovviamente, quando si cerca di pensare in questo modo, poi succede. Quindi è un po' sconvolgente. Per tutto il weekend siamo stati molto veloci, il mio giro in Q2 sarebbe stato abbastanza veloce anche per la pole in Q3. Quindi credo che questo dica già che abbiamo una macchina molto veloce. Ma è necessario mettere insieme i pezzi, e dove conta non ci siamo riusciti. E questo è un po' frustrante da parte mia". È importante segnalare, come ha spiegato lo stesso Max, che il tempo ottenuto in Q2 sarebbe stato sufficiente per imporsi anche nell'ultima manche e conquistare la pole.

Dovendo partire dalla quinta fila, per Verstappen si tratterà di una gara in salita: certamente il vantaggio in termini di velocità di punta aiuterà a risalire la classifica, ma ciò richiederà comunque un po’ di tempo, con il rischio di lasciar scappare il proprio compagno di casacca. Con l'asfalto che fuori linea non offre molto grip, i punti salienti in cui tentare il sorpasso saranno alla fine delle zone DRS: "Sarà un po' complicato, ma credo che la maggior parte dei sorpassi avverrà all'ultima curva, e forse in curva 1 se si riuscirà a prendere il giusto slancio".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

L’obiettivo dichiarato è comunque minimo il secondo posto, ma la speranza è quella di tornare in lotta per la vittoria: “Il podio sicuro, ma voglio vincere, quindi ciò che è successo oggi non è fantastico. Non è impossibile [vincere da dove partirà], ma non sarà semplice”.

“Sarà difficile, perché mi sono complicato la vita da solo. L’obiettivo è minimo la seconda posizione”, ha poi aggiunto il pilota della squadra di Milton Keynes.