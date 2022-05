F1 | Verstappen: "Dobbiamo renderci i weekend meno complicati"

Sembrava che Max Verstappen fosse destinato ad ottenere la seconda pole stagionale consecutiva, ed invece tutto è svanito all’improvviso.

Il campione del mondo, autore della pole provvisoria al termine del primo run con il crono di 1’28’’991, è sceso in pista per il secondo tentativo per cercare di consolidare la sua posizione, ma un errore commesso nel primo settore lo ha costretto ad alzare il piede ed assistere da spettatore privilegiato all’assalto delle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Verstappen ha chiuso la sessione di qualifiche con il terzo crono ed è stato scalzato dalla prima fila da un Sainz più veloce di appena 5 millesimi. Chi pensava di trovare un Max deluso a fine turno, però, si è dovuto ricredere.

Quando l’olandese è giunto alle interviste di rito, infatti, ha sottolineato come il risultato odierno sia da apprezzare dopo la giornata di passione vissuta ieri.

“Nel complesso sono piuttosto soddisfatto. Ieri avevo fatto soltanto quattro o cinque giri, mentre oggi ho sfruttato la giornata per imparare la pista e trovare il miglior bilanciamento della vettura”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Al venerdì Verstappen ha completato pochissimi giri a causa di problemi che hanno colpito prima il cambio e successivamente l’idroguida ed il brake by wire. Oggi sulla Red Bull numero 1 tutto ha funzionato alla perfezione nonostante le temperature ambientali elevate e Max ha sottolineato come chiudere a soli 195 millesimi dalla pole con una scarsa conoscenza del tracciato sia stato un risultato importante.

L’olandese, però, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla propria squadra sottolineando quanto sia fondamentale porre rimedio ai problemi di affidabilità.

“Essere così competitivi in qualifica è stato abbastanza sorprendente considerando quanto sia complicata da apprendere questa pista. Ovvio che avrei voluto essere in pole, ma visto come era iniziato il weekend penso che abbiamo svolto un buon lavoro. Dobbiamo però iniziare a renderci i weekend meno difficili. Così è sempre complicato”.

La partenza dalla terza casella in griglia non pregiudica le possibilità di vittoria di Verstappen. La Red Bull, infatti, può godere di una velocità di punta superiore a quella della Ferrari, ma superare fuori traiettoria può rivelarsi davvero insidioso.

“Domani abbiamo una buona opportunità. Abbiamo una ottima velocità di punta, la vettura è molto guidabile. Non vedo l’ora che arrivi la gara”.

“È abbastanza complicato superare fuori dalla traiettoria, ma possono succedere tante cose domani. Penso che farà ancora più caldo di oggi e potrà essere più difficile per la gestione gomme”.