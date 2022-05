F1 | Verstappen deluso: "Così non va bene. Ne dobbiamo parlare"

"Noi come team dobbiamo lavorare meglio nelle sessioni del venerdì. Dovremo parlarne". Una frase, quella firmata da Max Verstappen al termine delle Prove Libere 2 del Gran Premio di Miami, che spiega perfettamente la giornata difficile del campione del mondo in carica e del team che ha base a Milton Keynes.

1 non è solo il numero che porta Max sulla vettura, quello dei campioni del mondo in carica. E' anche il numero di giri che è riuscito a effettuare nel corso della sessione pomeridiana a causa di un problema idraulico che non gli permetteva di girare adeguatamente lo sterzo.

Il guasto ha causato un danno non da poco per l'olandese, perché gli ha fatto perdere per intero la sessione su una pista nuova. Per i piloti è importante poter avere tempo di imparare ed entrare in simbiosi con le nuove piste. Miami non fa eccezione ed è per questo che il pilota della Red Bull si è presentato imbronciato ai microfoni della mix zone.

"Non è stata una buona giornata", ha esordito il campione del mondo in carica. "Ed è anche peggiore pensando al tipo di pista su cui stiamo correndo. L'intenzione era girare per impararla e prendere subito il ritmo ma sono riuscito a fare solo 4-5 giri veloci. Molti meno rispetto a quelli che avrei voluto fare".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Nelle Prove Libere 2 abbiamo avuto un problema idraulico. Appena sono uscito dai box ho capito di non riuscire a sterzare, come se fosse bloccato lo sterzo. Poi anche i freni hanno preso fuoco, per cui abbiamo avuto tanti problemi".

"Sicuramente dovrò cercare di recuperare. Gli altri hanno fatto molti più giri di noi e soprattutto non abbiamo informazioni, quindi non sappiamo cosa fare. Fa male così".

"Le bandiere rosse che hanno rallentato anche gli altri non può essere una scusa. Noi dobbiamo pensare ai nostri problemi, a quello che abbiamo fatto oggi. Non mi importa quello che succede in pista. Avremmo dovuto fare molto di più oggi", ha concluso Verstappen.