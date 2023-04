F1 | Verstappen contro le Sprint Race: "Una follia. Ecco perché"

Il mese di sosta in Formula 1 è iniziato, ma alla ripresa sarà il momento della prima delle sei gare sprint previste per la stagione 2023 che sarà effettuata a Baku, al Gran Premio d'Azerbaijan.

I team hanno discusso di un cambiamento di format nei weekend in cui viene svolta la gara sprint, con questa e il GP che avranno una sessione di qualifica a testa, dunque dedicata e che non andrà a influenzare la gara domenicale.

I primi malumori sulle sprint race sono sorti da tempo. Quello più eclatante è di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha sostenuto di non essere affatto un fan della gara sprint perché non si fa altro che aggiungere un elemento ulteriore a un calendario già molto intenso per i team, costellato di ben 23 gare.

"Non sono affatto entusiasta", ha dichiarato l'olandese del team Red Bull Racing. "Penso che quando si fanno queste cose, il fine settimana diventi inevitabilmente più intenso e noi stiamo già facendo un sacco di gare".

"Penso che questo non sia il modo giusto di affrontare la questione. Capisco ovviamente che vogliano rendere ogni giorno emozionante, ma allora penso che forse sia meglio ridurre il weekend, correre solo il sabato e la domenica e rendere questi due giorni emozionanti".

"Perché ci stiamo avviando a stagioni in cui a un certo punto avremo 24 o 25 gare, perché è lì che stiamo andando, e se poi iniziamo ad aggiungere ancora più cose per me non ne vale la pena. Non mi piace".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing in conferenza stampa Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen ha aggiunto anche che le gare spornt non sono adatte al DNA della F1 e pensa che lo spettacolo possa migliorare quando i team inizieranno a convergere maggiormente sulle prestazioni.

"Anche se si cambia il formato, non trovo che sia nel DNA della Formula 1 fare questo tipo di gare sprint. La F1 punta a ottenere il massimo in qualifica e poi a disputare una domenica straordinaria grazie a una buona distanza di gara".

"Questo è il DNA dello sport e non capisco o non so perché dovremmo cambiarlo, perché penso che l'azione, a oggi, sia molto buona. E per ottenere ancora più azione è necessario far avvicinare le vetture e far sì che più squadre siano in lotta per la vittoria. E penso che in questo modo lo spettacolo possa essere grandioso".

"Se ci sono 6-7 squadre in lotta per la vittoria è una cosa pazzesca. Allora non ci sarà proprio bisogno di cambiare nulla", ha concluso il 2 volte campione del mondo in carica.