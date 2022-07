F1 | Verstappen: "Contento della pole, ma i punti si fanno in gara"

La qualifica del Gran Premio dell’Austria si è presentata in maniera tutt’altro che semplice per i piloti, che si sono ritrovati a fermarsi per due bandiere rosse a distanza di pochi minuti una dall’altra (entrambe causate dalle due Mercedes). Nel venerdì pomeriggio complicato e impegnativo, è Max Verstappen a fare una magia: il campione del mondo in carica conquista una stratosferica pole position riuscendo a beffare proprio nel finale le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, detentori di una prima fila provvisoria.

È ancora una volta il pilota Red Bull a mettere le sue ruote davanti a tutti, andando a firmare un 1’04”984, un riferimento che per soli 29 millesimi gli consente di vantare la terza partenza al palo della stagione. C’è grande entusiasmo per il risultato di questa qualifica, Verstappen è riuscito a completare due settori veloci, ma è stato nell’ultimo che ha tirato fuori l’asso nella manica, dimostrando una grande lucidità nonostante le difficoltà di questo venerdì.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Le due bandiere rosse infatti non sembrano aver scalfito il campione in carica, che si è trovato (come tutti) a dover fronteggiare degli imprevisti, culminati però con una nuova pole: “L’interruzione tra i due tentativi è stata molto lunga, non è mai bello perché le gomme è difficile portarle in temperatura, anche quella della pista scende, c’è il vento che cambia. È una pista abbastanza impegnativa sulla quale azzeccare il giro. Non ci sono tante curve, ma quelle che presenta il tracciato sono abbastanza complicate da affrontare. Sono contento della pole, ma so anche che domani e domenica si fanno i punti”.

Si sa, scattare dalla pole position non fa morale e Verstappen è indubbiamente molto soddisfatto perché ribadisce quanto la Red Bull sia più performante in gara che nel giro secco. Il risultato odierno dunque significa che la monoposto è davvero performante. Tuttavia le gare sono due e l’approccio alla prima curva sarà fondamentale: “Abbiamo una grande macchina, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza. Quindi spero ovviamente di avere una buona Curva 1 pulita, con un buono scatto al via. Tutto può succedere, ma sono fiducioso della macchina che abbiamo”.

Spielberg, pista di casa Red Bull e, a giudicare dall’arancione presente in quantità massiccia sulle tribune, quasi appuntamento di casa di Max Verstappen, che viene circondato anche in Austria dal calore del suo pubblico. Gli “Orange” riempiono gli spalti ed esultano per il proprio pilota, che spera di regalare loro un grande spettacolo: “È incredibile vedere questa folla e vedere così tanto arancione. Il sostegno che ormai da tanti anni ricevo qua mi dà un sorriso sul volto. Spero che possiamo convertire tutto questo in un grande weekend”.