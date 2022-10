F1 | Verstappen conserva la pole, solo una reprimenda per lui

Pericolo scampato per Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull, infatti, ha mantenuto la pole conquistata a Suzuka dopo essere stato convocato da commissari per quanto avvenuto con Lando Norris nella fase iniziale del Q3.

Verstappen, proprio nei primi minuti del turno, stava riscaldando le gomme della sua RB18 ed aveva alle proprie spalle, ma distante, Lando Norris.

Arrivato in uscita dalla curva 130R, Max ha pestato forte sul gas per portare in temperatura gli pneumatici posteriori, ma le gomme ancora fredde lo hanno colto di sorpresa ed è stato costretto ad un improvviso controsterzo per recuperare il controllo della vettura.

Proprio in quell’istante Lando Norris ha deciso di sopravanzare la Red Bull dell’olandese sul lato esterno della pista, ma il pilota della McLaren è stato costretto a gettarsi sull’erba per evitare di impattare contro la monoposto di Verstappen.

Il rischio corso è stato enorme, e Max subito dopo si è scusato con Norris per l’episodio mentre Lando è stato piuttosto duro quando a fine sessione ha parlato con la stampa.

I commissari hanno convocato Verstappen per sentire le spiegazioni del campione del mondo oltre a rivedere i video ed hanno deciso di non penalizzare in griglia l’olandese ma di punirlo con una reprimenda come già avvenuto in passato per altri casi simili.

“I commissari sportivi hanno ascoltato il pilota della vettura 1 (Max Verstappen), il pilota della vettura 4 (Lando Norris) e i rappresentanti dei team” si legge nel comunicato diramato dalla Federazione.

“Il pilota della vettura 1 era consapevole che la vettura 55 era davanti e la vettura 4 si stava avvicinando da dietro e ha deciso di accelerare proprio nel momento in cui la vettura 4 ha deciso di sorpassarlo. Sfortunatamente, a causa della mancanza di temperatura degli pneumatici dell'auto 1, il pilota ha temporaneamente perso il controllo dell'auto”.

“Il pilota dell'auto numero 4 ha dichiarato che si è trattato di un semplice incidente sfortunato, ma è responsabilità del pilota mantenere sempre il controllo della propria vettura”.

“Per quanto riguarda la sanzione, tutte le precedenti infrazioni di questa natura hanno comportato un'ammonizione quindi in questo caso viene imposta una sanzione simile”.