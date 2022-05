F1 | Verstappen: "Ci manca qualcosa rispetto alla Ferrari"

La Red Bull si sta nascondendo? È questa la domanda emersa tra gli addetti ai lavori al termine della prima giornata di libere andata in scena sul tracciato di Monte Carlo.

Max Verstappen e Sergio Perez non sono riusciti in entrambe le sessioni a mettere i propri autografi in cima alla lista dei tempi dovendosi accontentare di chiudere sempre alle spalle di una Ferrari apparsa immediatamente a proprio agio sulle stradine del Principato.

Il campione del mondo in carica ha chiuso sia le FP1 che le FP2 sempre con il quarto tempo, firmando il crono di 1’14’’712 al mattino e 1’13’’103 al pomeriggio, mentre il messicano, smaltita la delusione per l’ordine di scuderia ricevuto a Barcellona, dopo aver chiuso alle spalle di Leclerc le Libere 1, con un gap di soli 39 millesimi, è retrocesso in terza posizione al termine delle FP2 con un ritardo di 379 millesimi dal padrone di casa.

Che la Red Bull debba ancora estrarre tutto il potenziale dalla RB18 è apparso palese. Verstappen, a fine giornata, non è sembrato particolarmente preoccupato delle prestazioni viste oggi in pista ed ha ammesso come il team abbia provato assetti differenti.

“Nel complesso abbiamo provato un po' di cose per vedere come si comportava la vettura. Ero un po' più contento al termine delle FP1 rispetto alle FP2. Ovviamente migliorando il bilanciamento sei in grado di attaccare un po' di più e di conseguenza i tempi scendono”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L’olandese ha però sottolineato come al momento la Ferrari sia la vettura di riferimento a Monte Carlo. Pretattica?

“Ad ogni modo dobbiamo trovare qualcosa in più rispetto alla Ferrari. Dobbiamo migliorare il bilanciamento, ma con il pieno di carburante penso che sia andata abbastanza bene. Tuttavia c’è ancora molto da analizzare”.

Per la prima volta le monoposto ad effetto suolo 2022 hanno girato sulle stradine di Monaco. Ad inizio FP1 ha fatto impressione vedere dall’esterno delle vetture decisamente ingombranti sfiorare i guard rail del tracciato. Verstappen ha affermato come al volante si percepisca immediatamente il maggior peso delle auto.

“Su questo tracciato si sente che le monoposto 2022 sono più pesanti ed un po' più lente. Inoltre si avvertono maggiormente le sconnessioni dell’asfalto dato che le vetture sono più rigide. Anche la visibilità è un po' ridotta rispetto al passato, ma va bene così”.