F1 | Verstappen ci crede: "In gara può succedere di tutto"

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria resteranno a lungo nella memoria degli appassionati per il giro perfetto realizzato da George Russell con il quale il pilota della Mercedes è riuscito ad ottenere la prima pole in carriera.

Le sorprese di questo turno sono state molteplici e non hanno riguardato soltanto l’autore del miglior riferimento cronometrico.

In casa Red Bull si è vissuto un sabato decisamente complicato chiuso con un risultato fortemente deludente.

Max Verstappen ha accusato un problema alla power unit in occasione dell’ultimo tentativo e sarà costretto a prendere il via in gara dalla decima posizione, mentre Sergio Perez, in difficoltà nel trovare il feeling con la RB18 sin dal venerdì, non è riuscito addirittura a superare il Q2 e domani dovrà posizionare la sua monoposto sulla casella numero 11.

Quello ungherese è stato un sabato da dimenticare per il team di Milton Keynes. Verstappen sembrava avviato verso la conquista della pole, ma quando è sceso in pista per l’ultimo tentativo ha subito avvisato i box di non avere potenza.

“No, ancora non ho parlato con il team per quel che riguarda il problema che abbiamo avuto. Il motore andava bene, dobbiamo verificare cosa sia accaduto alla batteria che non rilasciava potenza. Abbiamo cercato di risolvere il problema, ma non ci siamo riusciti”.

In casa Red Bull il problema odierno ha fatto scattare l’allarme affidabilità, ma il campione del mondo ha allontanato lo spettro di una sostituzione della power unit e del conseguente arretramento in griglia.

“Credo che in gara non avremo problemi, ma è un peccato che questo problema sia capitato in qualifica. Partire dalla decima posizione non è l’ideale anche perché abbiamo avuto un buon passo. La vettura andava molto bene oggi su una pista che non si addice molto a noi”.

“Ad ogni modo non credo sia necessario procedere alla sostituzione della power unit ed andare in penalità. Sono consapevole che partirò dalla decima posizione e sarà difficile superare, ma quest’anno si è già visto che in gara può succedere di tutto. Dobbiamo mantenere la calma e prendere le decisioni giuste. E sperare di non perdere troppi punti”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Prima di congedarsi dai microfoni, Max ha voluto rendere il giusto merito agli uomini della Red Bull capaci di mettergli a disposizione una RB18 perfetta per il tracciato di Budapest.

“Penso che tutti i ragazzi e le ragazze, qui e anche in fabbrica, abbiano lavorato molto ieri sera perché non eravamo affatto contenti. Abbiamo apportato alcune modifiche davvero buone e la macchina era molto più facile da guidare per me”.

“Sembravamo molto competitivi, anche con un set di pneumatici usati eravamo sempre lì. Non vedevo l'ora di disputare la Q3, ma poi il primo giro non è andato secondo i piani. Il ritmo della macchina c'era. Purtroppo non siamo riusciti a dimostrarlo”.